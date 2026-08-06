Un fotbalist de 27 de ani a fost omorât într-o tentativă de jaf

În vârstă de 27 de ani, David Owori, căpitan al echipei SC Villa și component al naționalei de fotbal al Ugandei, a fost omorât în bătaie în apropierea casei sale din Kampala, capitala țării.

Cel mai important club de fobal din Uganda este în doliu. SC Villa a anunțat moartea tragică a lui David Owori/ „Am pierdut mai mult decât un jucător, am pierdut un lider, un frate și un prieten”, a scris clubul într-un comunicat.

Conform informațiilor furnizate presei ugandeze de către purtătorul de cuvânt al grupării, Asan Kasingye, David Owori a fost oprit „de bandiți în jurul orei 20.00, pe când se întorcea acasă”. Potrivit BBC, cei care au fost martori la scenă au descris un „grup de agresori care l-a lovit pe jucător cu pavele, înainte de a-i fura bunurile și a fugi, lăsându-l inconștient”.

Transportat de urgență la cea mai apropiată unitate medicală, fotbalistul a fost ulterior mutat la spitalul privat Case Clinic, unde a murit.

Poliţia a precizat că David Owori a fost agresat mortal după ce s-a opus unor persoane care au încercat să-i fure telefonul mobil şi alte bunuri. Purtătorul de cuvânt al poliţiei locale, Rachael Kawala, a spus că se urmăresc mai multe piste pentru a-i identifica pe cei responsabili. „Locul incidentului a fost documentat şi procesat pentru a se asigura că toate dovezile relevante sunt colectate şi păstrate", a adăugat Kawala.

Purtătorul de cuvânt al clubului Villa, Asan Kasingye, a declarat că Owori a fost vizat chiar în afara casei sale din Makindye, o suburbie a Kampala. „Fotbalistul a fost prins într-o ambuscadă de bandiţi în timp ce se apropia de casa sa. După atac, a fost dus de urgenţă la o unitate medicală", a spus Kasingye.

Uciderea lui Owori a provocat o undă de şoc în toată Uganda, comunitatea fotbalistică, inclusiv fani şi coechipieri, şi politicieni cerând dreptate. Federaţia de Fotbal din Uganda (Fufa) l-a descris pe Owori drept „un adevărat lider pe teren şi în afara lui".

Parlamentul a ţinut un minut de reculegere în onoarea lui Owori şi a cerut o anchetă rapidă.

Owori era căpitanul echipei Sports Club (SC) Villa, campioana Ugandei, unde a jucat atât ca fundaş dreapta, cât şi ca mijlocaş. Jucător versatil, renumit pentru disciplina sa tactică şi abilitatea de a juca la mijlocul terenului, acesta s-a întors la SC Villa în 2023 pentru o a doua perioadă, devenind unul dintre jucătorii cu cea mai lungă experienţă ai clubului. El a contribuit la câştigarea primului lor titlu de campion în 20 de ani, în 2024. Influenţa sa pe teren şi în afara lui i-a adus o prelungire a contractului cu echipa până în ianuarie 2027.

Owori a jucat, de asemenea, pentru echipa naţională în timpul campaniei de calificare la Cupa Africii pe Naţiuni din 2021 şi era considerat un candidat serios pentru viitoarele convocări la Cranes.

Moartea sa a stârnit furie pe reţelele de socializare, mulţi ugandezi cerând măsuri mai dure împotriva infractorilor. Uciderea lui Owori s-a produs la doar câteva săptămâni după moartea unei alte vedete sportive ugandeze, internaţionalul de rugby Sydney Gongodyo, care a fost, de asemenea, atacat mortal de hoţi în Kampala.