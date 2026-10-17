Un club exclusivist în tenisul feminin: Swiatek, printre cele care au reușit imposibilul alături de Simona Halep

Iga Swiatek a reușit o performanță pe care, în trecut, a bifat-o și Simona Halep. După ce a învins-o pe Anna Li cu 6-4, 6-1 și s-a calificat în semifinalele turneului de la Wuhan, poloneza a completat o serie de rezultate remarcabile în circuitul WTA.

Simona Halep Foto: Facebook

Potrivit statisticienilor de la Opta, Swiatek a ajuns cel puțin o dată în semifinale la toate cele 10 turnee WTA 1000 din calendar. Nicio altă jucătoare aflată în activitate nu a reușit până acum să atingă această performanță.

Înaintea polonezei, doar trei jucătoare reușiseră să ajungă în semifinalele tuturor acestor competiții: Simona Halep, Svetlana Kuznetsova și Caroline Wozniacki. Cum cele trei s-au retras între timp din tenisul profesionist, Swiatek este singura jucătoare activă care a reușit să completeze această serie.

Turneul de la Wuhan era singura competiție WTA 1000 în care poloneza nu ajunsese până acum în penultimul act. La ediția din 2025, singura sa participare anterioară, Swiatek fusese eliminată în sferturile de finală.

În semifinalele de la Wuhan, jucătoarea poloneză urma să se întâlnească cu o altă reprezentantă a țării sale, Maja Chwalinska, în vârstă de 25 de ani, ocupanta locului 22 în clasamentul WTA, potrivit datelor din materialul-sursă.

Swiatek, cifre impresionante la turneele WTA 1000

Iga Swiatek mai a reușit o performanță importantă la Wuhan. Poloneza a ajuns pentru a 25-a oară în semifinalele unui turneu WTA 1000, deși a participat până acum la doar 50 de competiții de acest nivel. De-a lungul istoriei tenisului feminin, doar trei jucătoare au atins această bornă mai repede. Steffi Graf a avut nevoie de 28 de turnee, Martina Hingis de 36, iar Monica Seles de 37. Aceste cifre arată cât de constantă a fost Swiatek în competițiile importante.

Turneul de la Wuhan era singura competiție WTA 1000 în care poloneza nu ajunsese niciodată în semifinale. La ediția din 2025, singura sa participare anterioară, aceasta fusese eliminată în sferturile de finală. De această dată, Swiatek a reușit să treacă mai departe și să bifeze o nouă performanță în carieră.