Iga Swiatek, disperată s-o detroneze pe Aryna Sabalenka. Poloneza apelează la „regele zgurii”

Jucătoarea poloneză Iga Swiatek (24 de ani), care a coborât pe locul 3 mondial în topul WTA, tocmai s-a despărțit de antrenorul ei, belgianul Wim Fissette, și va călători la Mallorca cu noua sa echipă, pentru a pregăti sezonul de zgură.

Iga Swiatek zboară să ia lecții de la Rafael Nadal, „regele zgurii” (14 titluri la Roland Garros), pentru a depăși un moment dificil și a se pregăti cât mai bine pentru sezonul pe zgură. După cum a relatat portalul polonez Przeglad Sportowy Onet, fostul lider WTA va pleca la Mallorca. Se va pregăti pentru meciurile pe zgură, suprafața sa preferată. Swiatek, cvadruplă câștigătoare a Roland Garros, se confruntă cu dificultăți de joc în 2026.

După ce a coborât pe locul 3 mondial (depășită de kazaha Elena Rybakina, în urma rezultatului de la Miami), poloneza și-a luat rămas bun de la antrenorul ei, Wim Fissette, și acum caută scânteia pentru a reveni pe prima poziție, ocupată de bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani).

Această scânteie ar putea veni de la spaniolul Rafael Nadal, care a fost întotdeauna considerat un adevărat model de urmat de către Iga (anul trecut, ea a plâns în tribunele de pe Chatrier, când spaniolul a plecat).

Rafa va participa la un antrenament personalizat cu Swiatek și cu noua echipă a polonezei. Un test scurt, doar pentru a vedea cum merge treaba. Au apărut chiar zvonuri că Nadal se va alătura echipei Swiatek pentru turneele de la Madrid și Roma, dar informația nu a fost până acum confirmată.

Locul lui Wim Fissette ar putea fi luat de Goran Ivanisevic, Francisco Roig (care a lucrat cu Nadal timp de 18 ani) sau chiar de tatăl fostului număr 1 mondial Caroline Wozniacki, danezul Piotr, care a glumit pe această temă cu presa poloneză.