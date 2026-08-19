 Concordia Chiajna a făcut scor cu Oțelul Galați în Play-Off-ul Cupei României | adevarul.ro
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Concordia Chiajna a făcut scor cu Oțelul Galați în Play-Off-ul Cupei României

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Formaţie de ligă secundă, Concordia Chiajna s-a calificat în grupele ediției 2026/2027 a Cupei României la fotbal. Formația ilfoveană a surclasat-o (5-1) pe Oţelul Galaţi, miercuri seara, pe teren propriu, în Play-Off-ul competiţiei. Au părăsit competiția Farul Constanța, FC Voluntari, Sepsi Sf. Gheorghe, de asemenea echipe din Superliga.

Meciul de la Chiajna s-a încheiat cu victoria Concordiei (Foto: sportpictures)
Meciul de la Chiajna s-a încheiat cu victoria Concordiei (Foto: sportpictures)

Aflată printre echipele favorite la promovarea în Superligă, gruparea din localitatea aflată lângă București a înscris prin Din Sula (min. 34), Alex Gualda (min. 44), Alexis Chamorro (min. 63), George Ganea (min. 80) şi Robert Ion (min. 83). Gălățenii au marcat golul de onoare prin Denis Bordun (min. 89).

Iată rezultatele consemnate în Play-Off-ul ediției 2026/2027 a Cupei României la fotbal:

Marţi, 18 august 2026

CSM Reşiţa - Petrolul Ploieşti 2-3 (0-2, 2-2), după prelungiri

SCM Râmnicu Vâlcea - Chindia Târgovişte 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 4-5, la loviturile de departajare

Miercuri, 19 august 2026

CS Gloria Bistriţa - Metalul Buzău 0-0, după prelungiri; 4-1, la loviturile de departajare

Minaur Baia Mare - ACS FC Corvinul Hunedoara 2-3 (1-2)

FC Bihor Oradea - Farul Constanţa 1-0 (1-0)

SC Popeşti Leordeni - ACS FC Bacău 0-3 (0-1)

ACS Minerul Lupeni - Unirea 04 Slobozia 1-0 (0-0)

ACS USV Iaşi - Sporting Lieşti 1-2 (1-0, 1-1), după prelungiri

ACS CIL Blaj - Progresul 1944 Spartac Bucureşti 1-3 (1-1, 1-1), după prelungiri

CS Afumaţi - FC Voluntari 0-1 (0-0)

CSM Slatina - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2 (0-0, 0-0), după prelungiri

Politehnica Timişoara - AFC ASA Târgu Mureş 2-1 (1-1)

CSM Corona Braşov - CS Tunari 3-2 (1-1)

Concordia Chiajna - ACS Oţelul Galaţi 5-1 (2-0)

Joi, 20 august 2026

Steaua Bucureşti - FK Csikszereda (Stadionul Steaua - Bucureşti, 17.00)

CSC 1599 Şelimbăr - AFC Botoşani (Stadion Măgura - Cisnădie, 17.30)

Echipele învingătoare s-au calificat în grupele competiţiei.

Tragerea la sorţi se va desfășura vineri, 21 august, la ora 15.00.

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