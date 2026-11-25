La audiența de astăzi, Papa Leon al XIV-lea a primit și o delegație de mari campioni ai sportului românesc. Printre aceștia s-au aflat Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi, precum și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Nadia i-a oferit Papei o replică a bluzei pe care a purtat-o la JO de vară din 1976 Foto: @Vatican Media / Simone Risoluti

Potrivit Vatican News, după întrevederea și salutul personal cu Sanctitatea Sa, Nadia Comăneci a declarat: „A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10... Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”.

Nadia Comăneci i-a oferit Sfântului Părinte, o replică a bluzei de trening de la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, precum și o șapcă LA 2028 semnată de ea și de soțul ei, Bart Conner, Los Angeles fiind gazda următoarei ediții a Jocurilor Olimpice de vară.

Ilie Năstase i-a făcut cadou Papei o rachetă de tenis cu care a jucat în 1976 Foto: @Vatican Media / Simone Risoluti

La întrevederea cu Sfântul Părinte, Ilie Năstase i-a oferit o rachetă de tenis cu care a jucat în 1976.

Selecționer al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a postat următorul mesaj pe contul său de Facebook: „O mare onoare și un moment de profundă emoție să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate.

Hagi i-a oferit Papei un tricou cu numele său Foto: @Vatican Media / Simone Risoluti

Gheorghe Hagi i-a oferit Sanctității Sale tricoul României de la Campionatul Mondial de fotbal din 1994, iar pe acestea se vedeau scrise cuvintele Credință, Respect și Recunoștință.

Întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea a fost organizată de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.