Video Trei sportivi de legendă din România au fost primiți la Vatican. Ce au declarat Nadia și Hagi după întâlnirea cu Sfântul Părinte
La audiența de astăzi, Papa Leon al XIV-lea a primit și o delegație de mari campioni ai sportului românesc. Printre aceștia s-au aflat Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi, precum și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Potrivit Vatican News, după întrevederea și salutul personal cu Sanctitatea Sa, Nadia Comăneci a declarat: „A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10... Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”.
Nadia Comăneci i-a oferit Sfântului Părinte, o replică a bluzei de trening de la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, precum și o șapcă LA 2028 semnată de ea și de soțul ei, Bart Conner, Los Angeles fiind gazda următoarei ediții a Jocurilor Olimpice de vară.
La întrevederea cu Sfântul Părinte, Ilie Năstase i-a oferit o rachetă de tenis cu care a jucat în 1976.
Selecționer al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a postat următorul mesaj pe contul său de Facebook: „O mare onoare și un moment de profundă emoție să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate.
Gheorghe Hagi i-a oferit Sanctității Sale tricoul României de la Campionatul Mondial de fotbal din 1994, iar pe acestea se vedeau scrise cuvintele Credință, Respect și Recunoștință.
Întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea a fost organizată de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.