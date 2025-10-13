Nadia Comăneci și Mihai Covaliu, oaspeți ai premierului Ilie Bolojan pentru pregătirile „Anului Nadia Comăneci”

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii românești și mondiale, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost luni seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna, într-o întâlnire desfășurată la Palatul Victoria.

Discuțiile au vizat pregătirile pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026, precum și pentru Gala dedicată gimnastei, programată pentru 29 mai 2026.

Totodată, au fost abordate teme legate de organizarea de competiții de gimnastică, evenimente sportive și educative, precum și lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

„În memoria societății românești, numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul Bolojan, subliniind sprijinul Executivului pentru organizarea evenimentelor.

Un alt subiect abordat în cadrul întâlnirii a fost încurajarea practicării sportului de către copii și tineri.

2026 a fost instituit „Anul Nadia Comăneci” prin Legea nr. 130/2025, la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, pentru a celebra performanțele extraordinare ale gimnastei din România.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român este desemnată prin lege instituția coordonatoare a întregii activități derulate în anul 2026, urmând să elaboreze un calendar cu evenimente sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale, misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state.

Potrivit legii, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare.