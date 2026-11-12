 Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani. „Mi s-a oferit șansa să alerg, să mă cațăr, să sar”, spune campioana | adevarul.ro
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Video Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani. „Mi s-a oferit șansa să alerg, să mă cațăr, să sar”, spune campioana

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Socotită a fi cea mai valoroasă gimnastă din secolul al XX-lea, Nadia Comăneci aniversează astăzi împlinirea a 65 de ani. Ea s-a născut în 12 noiembrie 1961, în orașul Onești (se numea Gheorghe Gheorghiu-Dej atunci). În 1976, la Montreal, Nadia a marcat istoria gimnasticii prin obținerea primelor note maxime din concursul olimpic.

Nadia Comăneci este socotită cea mai valoroasă gimnastă din secolul al XX-lea
Nadia Comăneci este socotită cea mai valoroasă gimnastă din secolul al XX-lea Foto: EPAImages

Atunci în sala din orașul canadian, Nadia a dominat competiția, punând capăt supremației gimnastelor din Uniunea Sovietică. Ea a fost notată de 7 ori cu nota maximă, 10,00. Ceea ce a reprezentat o premieră pentru întrecerea fetelor la gimnastică. În 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a primit primul 10,00 la paralele inegale. Iar pe tabelă a apărut nota 1.00... Și aceasta fiindcă Omega SA, producătorul oficial al panoului care indica punctajul la acea ediție a Jocurilor Olimpice de vară, a luat de bună ideea că nimeni nu poate obține nota maximă la gimnastică.

La acea ediție a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci le-a avut colege pe Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu. În concursul pe echipe, România a cucerit medalia de argint, fiind depășită de URSS, care dominase până atunci competițiile de gimnastică, la feminin. Toate componentele echipei de atunci s-au reunit la Onești, în 31 mai anul acesta, pentru a celebra reușitele din urmă cu 50 de ani. De asemenea, la Palatul Parlamentului s-a desfășurat o gală omagială la care au fost prezente numeroase personalități ale sportului din România, dar și internațional.

În 1976, pe lângă „argintul” din concursul pe echipe, Nadia a mai cucerit 3 medalii de aur (paralele inegale, bârnă și individual compus) și una de bronz (sol). Pe lista medaliatelor de la gimnastică s-a mai aflat Teodora Ungureanu, care a obținut o medalie de argint la paralele inegale și una de bronz la bârnă. La masculin, Dan Grecu a ocupat locul 3 la inele.

Pentru a sărbători împlinirea a 50 de ani de la performanța de la Montreal, anul acesta a fost declarat ca fiind al Nadiei. În acest scop s-au organizat diverse acțiuni în mai multe orașe ale României. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană la gimnastică a avut semnătura imprimată pe medaliile primite de participanții la Maratonului UVT Liberty de la Timișoara.

La mijlocul lunii iunie, Nadia a fost prezentă la Cluj la meciul de retragere al Simonei Halep. Multipla campioană olimpică, mondială și europeană s-a întâlnit atunci, în BT Arena, cu fanii săi, răspunzând la întrebările acestora.

În iulie trecut, la Otopeni a fost inaugurată Sala de gimnastică „Nadia Comăneci, la eveniment participând, printre alții, Ion Țiriac, Ilie Năstase, dar și premierul Bolojan. Construită de Fundația Ion Țiriac, noua sală respectă standardele internaționale, fiind destinată cursurilor de inițiere și antrenamentelor pentru copii cu vârste de până la 12 ani.

Filmul documentar dedicat Nadiei ar putea fi lansat online în acest an

Serialul documentar „Nadia", dedicat „Zeiței de la Montreal” şi având 29 de episoade, ar putea fi lansat online în acest an, accesul publicului urmând să fie gratuit. Regizoarea Carmen Lidia Vidu, realizatoarea producției, a declarat pentru Agerpres: „Noi încercăm chiar anul acesta, fiind anul Nadia. Toate cele 29 de episoade sunt deja editate. Au şi teaser-urile făcute şi şedinţe foto. Sunt foarte bine documentate. În acest moment există o problemă de a vedea exact forma, fiindcă este o chestie nouă şi pentru mine".

Regizoarea a explicat că serialul va putea fi urmărit pe YouTube Shorts, iar pentru promovare şi comunicare vor fi utilizate şi conturile personale de TikTok, Facebook şi Instagram. „Acest serial va fi cu siguranţă urcat pe YouTube Shorts, fiindcă YouTube Shorts are deja această formulă dedicată pentru multe documentare online care există deja. Este un produs care va fi absolut gratuit şi, evident, pentru promovare şi pentru comunicarea vom folosi şi platformele noastre personale, adică TikTok, Facebook, Instagram. Adică testul meu, pariul meu este să văd în online ce funcționează şi dacă pot să merg cu alte subiecte documentare în acest online", a subliniat aceasta.

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