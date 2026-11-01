Trei decenii de Pancu la Rapid: povestea transferului care a dat Giuleștiului o legendă

Data de astăzi marchează un moment special în istoria Rapidului: au trecut trei decenii de la prima apariție a lui Daniel Pancu în tricoul formației giuleștene.

Daniel Pancu Foto: Facebook

Originar din Iași, Pancu și-a început parcursul în fotbal la Politehnica, unde a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai echipei. A bifat mai multe prezențe ca titular în liga secundă și a contribuit la promovarea obținută în 1995, după barajul câștigat în fața celor de la Electroputere Craiova. Experiența ieșenilor în primul eșalon s-a încheiat însă după numai un an, retrogradarea fiind consemnată în vara lui 1996.

Chiar dacă Poli nu a reușit să se mențină în prima ligă, prestațiile tânărului mijlocaș nu au trecut neobservate. Mai multe cluburi importante din România au început să-l urmărească, iar numele său devenise unul dintre cele mai căutate din generația sa. Deși simpatiza cu Dinamo încă din copilărie și îl admira pe Neluțu Sabău, Pancu nu a ajuns în Ștefan cel Mare. Clubul bucureștean nu a dispus de resursele necesare pentru a concura în cursa pentru transferul fotbalistului considerat unul dintre liderii generației 1977, din care mai făceau parte Tararache și Zlati, jucător originar din Bacău.

Cum a ajuns Daniel Pancu în Giulești. Negocierile care au schimbat cursul carierei sale

În vara anului 1996, Steaua București a făcut primul pas concret pentru transferul lui Pancu, reușind să obțină acordul celor de la Politehnica Iași pentru mutarea în Ghencea. Deși ieșeanul a evoluat de două ori în tricoul roș-albastru, semioficial, mutarea nu s-a materializat. Oferta de 100.000 de dolari înaintată de clubul bucureștean a fost considerată insuficientă, astfel că Pancu s-a întors la Poli, unde a continuat să joace în Liga a 2-a.

În cursa pentru semnătura lui a intrat și Rapid, iar negocierile s-au prelungit în prima parte a sezonului 1996/97. Giuleștenii au reușit în cele din urmă să-i convingă pe ieșeni cu o propunere de 150.000 de dolari, la care au adăugat un stagiu de pregătire la Poiana Brașov pentru echipa din Copou și 25% dintr-o eventuală vânzare ulterioară a jucătorului. Oferta a fost acceptată, iar Pancu a primit undă verde pentru transfer.

Despărțirea lui Pancu de echipa orașului natal a avut parte de un episod desprins parcă dintr-un film. Pe 26 octombrie 1996, imediat după partida Gloria Buzău vs. Poli Iași, disputată în Crâng, fotbalistul a fost convins să plece direct spre Capitală. Cel care s-a ocupat de această mutare neașteptată a fost Grigore Sichitiu, președintele Rapidului la acea vreme și unul dintre principalii susținători ai transferului. Acesta a insistat în repetate rânduri pe lângă George Copos pentru ca Pancu să ajungă în Giulești, conform fanatik.ro.

Liță Dumitru i-a oferit lui Daniel Pancu prima șansă în tricoul Rapidului

Aducerea lui Daniel Pancu în Giulești a fost susținută și de Ioan „Liță” Dumitru, antrenorul Rapidului din acea perioadă. Debutul acestuia a venit la doar câteva zile după sosirea la București. La numai 19 ani, Pancu a fost inclus de Liță Dumitru în formula de start pentru confruntarea cu Sportul Studențesc. Partida, disputată pe terenul adversarei, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-0, ambele goluri fiind marcate de Bogdan Andone.

Acea întâlnire a reprezentat începutul unei povești de lungă durată între Pancu și Rapid. De-a lungul anilor, fostul internațional a petrecut aproximativ 15 ani în Giulești, îndeplinind mai multe roluri în cadrul clubului: fotbalist, conducător și antrenor.

Ca fotbalist al Rapidului, Daniel Pancu a adunat 262 de apariții și a înscris 94 de goluri. În palmaresul său figurează un titlu de campion al României, obținut în 1999, precum și trei Cupe ale României, câștigate în 1998, 2002 și 2006.

Pancone a ocupat și banca tehnică a giuleștenilor, reușind să readucă echipa în Liga a 2-a, în 2019. Din vara anului 2026, activează ca antrenor în primul eșalon.

Pancu a avut și o scurtă experiență la conducerea clubului, ocupând funcția de președinte în perioada iunie-august 2020.