Cel mai bun lucru pe care l-a făcut Daniel Pancu

Constantin Grameni a vorbit despre atmosfera din vestiarul Rapidului după succesul obținut în fața celor de la Csikszereda, scor 2-0, în partida care a dat startul etapei a 14-a din Superliga.

Daniel Pancu Foto: Sportpictures

Mijlocașul giuleștenilor a contribuit direct la victoria obținută de giuleșteni vineri seară, reușind să înscrie unul dintre golurile echipei sale.

Grameni: „Toată lumea se aștepta să câștigăm!”

La finalul confruntării, fotbalistul a explicat cum au reacționat rapidiștii după eșecul dureros din derby-ul cu FCSB, pierdut cu 1-4. Grameni a recunoscut că acel rezultat a afectat grupul, însă jucătorii au încercat să depășească momentul dificil și să răspundă printr-un rezultat pozitiv pe teren.

„A fost o victorie cum ne așteptam să fie. Știam că va fi un meci greu, mai ales că era ca un recul de la meciul cu FCSB care a lăsat răni. Știam că prima repriză va fi mai așa, până ne găsim ritmul pentru că am fost afectați. O victorie este o victorie și suntem bucuroși că am obținut-o. E și meritul lui Aioani că ne-a ținut în meci în prima repriză cu acele două intervenții. Dacă ei marcau, se schimba cursul partidei. Legat de golul meu, am văzut spațiul acela, Rareș a aruncat de la margine, dar, na, nu este o situație în care sunt pus foarte des în timpul jocului, nu driblez, dar mă adaptez. Am încercat să trag la lung. Mă bucur că am înscris. O să-mi dea încredere pe viitor. Mă bucur mai mult că am învins decât mă bucur pentru reușita mea. Putea fi un moment delicat pentru că a fost tipul de meci din care aveam doar de pierdut. Toată lumea se aștepta să câștigăm. Csikszereda de pe ultimul loc venea să joace, să ia măcar punct. Noi eram singurii care aveau de pierdut.

„Nu e ușor de digerat o așa prestație în derby!”

Lumea a fost iritată de la început pentru că nu e ușor de digerat o așa prestație în derby. Trebuie să ne revenim, să ne scuturăm și să mergem în față. Mister a fost cum au fost toți jucătorii din lot. Am fost extrem de afectați. Nu am pierdut doar un meci, am pierdut un derby. L-am pierdut categoric și nimeni nu a fost mulțumit de prestația lui. Am fost cu toții afectați. Am avut o ședință a doua zi în care a zis fiecare ce a a avut de spus și cred că ne-a ajutat acel lucru. Am jucat și în Cupă cu o echipă bună, pe un teren greu, dar ei au jucat cu mulți titulari, noi, schimbând 10 jucători am rezistat și cred că am avut ocaziile mai mari. Ne-a ajutat acea ședință pe care am avut-o. Am încercat să transformăm acel moment negativ într-unul pozitiv. A fost o ședință cu toată lumea care participă la antrenament. A fost cel mai bun lucru pe care îl putea face Mister și ne bucurăm că l-a făcut pentru că ne-a ajutat cu siguranță!”, a spus Constantin Grameni, la flash-interviu, conform digisport.ro.