Reghecampf își laudă jucătorii, Pancu critică lipsa de agresivitate a rapidiștilor

FCSB a câștigat cu 4-1 derby-ul cu Rapid, revenind de la 0-1. După meci, antrenorii celor două rivale au avut discursuri diametral opuse. În timp ce Reghecampf a vorbit despre grup și unitatea acestuia, Pancu s-a referit la lipsa de agresivitate a jucătorilor săi.

La finalul meciului cu Rapid, Laurențiu Reghecampf a mulțumit fanilor Foto: Sportpictures

Antrenorul FCS a spus că a făcut diferența în derby „Primele mele două meciuri nu au fost exact ceea ce ne doream. Acum, în prima repriză, am jucat mult mai bine decât cei de la Rapid, dar am ieșit de pe teren conduși cu 1-0. Am intrat în repriza a doua mult mai bine. Am avut și inițiativă mai multă și ne-am dorit mai mult decât ei să egalăm și, bineînțeles, să câștigăm meciul. De acum încrederea jucătorilor va crește de la meci la meci. Diferența a făcut-o echipa, grupul. Pentru mine asta este cel mai important și în fiecare zi muncesc și încerc să creez un grup puternic”.

În intervenția sa la Digi Sport, Laurențiu Reghecampf a subliniat faptul că „și în prima repriză am avut inițiativă și am avut câteva ocazii foarte bune. Cei de la Rapid au avut o șansă unde au marcat un gol incredibil, cred eu că va fi unul dintre golurile cele mai frumoase din acest campionat. Calitatea atacantului de la Rapid s-a văzut foarte clar în acel moment, centrarea dată din prima, șutul acela incredibil. Dar golul lor cred că n-a fost meritat, pentru că în prima repriză noi am fost mult mai buni”.

„Reghe” l-a elogiat pe Boutoutaou

Întrebat dacă introducerea la pauză a lui Aymen Boutoutaou a fost inspirată, antrenorul FCSB a răspuns: „V-am spus de foarte multe ori că îmi doresc foarte mult să am o bancă puternică. Îmi doresc să am jucători care intră pe teren și schimbă ceva. Din păcate, David Miculescu, astăzi, nu a fost într-o zi bună. Am fost forțați să-l schimbăm. Pe Boutoutaou l-am văzut la antrenamente. Este un jucător cu o calitate incredibilă. E foarte greu să găsești jucători de calibrul acesta. Este un jucător care ne va ajuta cu siguranță să ajungem acolo unde vrem. Fotbalul este un sport de echipă. Întotdeauna trebuie să creezi o atmosferă foarte bună, să creezi o echipă și jucătorii de valoare se văd în momentul respectiv'.

„Reghe” a făcut o scurtă analiză a perioadei pe care a petrecut-o la echipă de la revenirea sa pe banca tehnică: „Punctul de plecare a fost meciul cu Oțelul Galați. După aceea a fost meciul de la Voluntari și în seara asta a fost următorul pas. În fiecare săptămână, când vom juca, va fi următorul pas și v-am spus că până în decembrie îmi doresc foarte mult ca echipa să câștige. În afară de derby, în afară de rezultat, pe mine mă bucură foarte tare reacția jucătorilor și jocul pe care l-au avut astăzi. Mai sunt momente în care trebuie să jucăm mult mai bine, să pasăm mult mai bine, dar în general sunt bucuros că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace astăzi. Am fost agresivi, am fost primi la minge, am încercat să avem posesia. Deci lucrurile astea trebuie scoase în evidență', a concluzionat tehnicianul.

Pancu spune că s-a simțit groaznic

De partea cealaltă, Daniel Pancu a mărturisit că se simte groaznic deoarece este de trei luni în funcție și a pierdut cele mai importante partide: „La noi a fost greu, a fost foarte greu. Sunt multe victorii la rând, aduse așa cu spirit și cu valoarea jucătorilor din atac. E greu ca mintea jucătorilor să reacționeze. Știam că va fi un FCSB mai puternic decât a fost în acest campionat. Astăzi, chiar dacă am intrat în avantaj la pauză, noi nu am fost în controlul jocului niciodată, nici măcar o secundă. Nimic, nimic. Doar acțiuni, câteva superiorități în prima repriză, mingi trimise direct în brațe la Târnovanu, mingi plouate, mingi pierdute la mijlocul terenului, pase direct la adversar... Sunt lucruri care împotriva echipelor de play-off încep să-mi aducă și mie niște niște explicații, clare. Regret enorm. Am spus că încercăm să-i facem pe suporteri fericiți, dar, din păcate, i-am făcut mai nefericiți ca niciodată. Nu e un șablon. Sunt aici de trei luni și am pierdut cele mai importante meciuri, cu Dinamo și FCSB. E groaznic din punctul ăsta de vedere”.

Căpitanul FCSB a recunoscut: „Am făcut un joc prost, nu meritam să mergem mai departe!”

Daniel Pancu a ținut un discurs trist la finalul derby-ului de pe Arena Națională Foto: Sportpictures

Antrenorul echipei FC Rapid București a continuat pe acelați ton sumbru: „Senzația mea de pe bancă a fost că oricine intra la noi, oricine ieșea, controlul jocului a fost de la început la adversarii noștri. Ne-a prins foarte prost meciul ăsta, pentru că veneam după o perioadă foarte bună. Iar la ei înainte s-a creat o imagine că se chinuie... Dar valoarea lor e acolo, au experiență foarte mare la mijlocul terenului. La noi e tinerețe. Diferența a fost uriașă astăzi”.

În intervenția sa la Digi Sport, Pancu a acuzat lipsa de agresivitate a jucătorilor săi: „Încep să înțeleg niște lucruri. Altfel se intră la minge, altfel intri, altfel pui crampoanele când joci astfel de meciuri. Dar la noi încă nu sunt crampoane, nu le avem pregătite. Deci nu e întâmplător ce se întâmplă în play-off cu Rapid. Sigur că până la urmă nu e decât un meci pierdut, un meci pe care nu trebuia să-l pierdem. Până la urmă punctele sunt în clasament, sunt absolut meritate și alea, dar pentru meciurile importante am venit aici. Ca să schimbăm ceva în meciurile importante, pentru a avea un avantaj în play-off, că altfel nu facem nimic, nu facem niciun progres”.

Pancu a tras apoi concluziile: „Azi nici măcar o secundă Rapidul nu a fost în control. Nu e neapărat presiune. Am jucat cu o echipă mult mai experimentată decât noi. Noi suntem într-un proces în continuare, sunt lucruri care vin din urmă. Deci rămâne doar un meci foarte dureros, ne pare rău. E o înfrângere care doare pe toată lumea, dar viața merge înainte. Dar azi, din secunda un de când a început meciul, eu de pe bancă n-am simțit că Rapid poate câștiga jocul ăsta. O să rămână în istorie și asta. Nici nu știu dacă a mai pierdut Rapid cu FCSB la scorul ăsta, habar n-am, dar nu cred. Sigur, obiectivele sau trofeele sau campionatele se câștigă în luna mai. Am învățat din înfrângerea cu Dinamo, sper să o facem și din ce s-a întâmplat în seara asta”.

FCSB a câștigat clar (4-1) meciul cu FC Rapid București, sâmbătă seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci contând pentru etapa a 13-a a Superligii de fotbal a României. Au marcat Karlo Muhar (min. 58), Aymen Boutoutaou (min. 69, 81), Joao Paulo (min. 79), respectiv, Filip Stojilkovic (min. 11).

Superliga

Vineri, 23 octombrie 2026

FC Botoșani – Petrolul Ploiești..........1-3

Corvinul Hunedoara – U Cluj.............0-3

Sâmbătă, 24 octombrie 2026

Csikszereda – FC Voluntrari...............2-1

FC Argeș – UTA Arad.........................0-1

FCSB – Rapid.....................................4-1

Duminică, 25 octombrie 2026

Farul Constanța – Oțelul Galați..........16.00

CFR Cluj – Dinamo............................19.00

Luni, 26 octombrie 2026

Sepsi – Univ. Craiova.........................20.00

Clasament

1. Dinamo 12 9 2 1 27-7 29

2. Rapid 13 8 3 2 21-13 27

3. Craiova 12 8 2 2 27-9 26

4. Petrolul 13 7 2 4 18-17 23

5. „U” Cluj 13 7 1 5 25-20 33

6. FCSB 13 6 3 4 20-19 21

7. UTA 13 5 3 5 16-17 18

8. Farul 12 4 5 3 17-17 17

9. CFR 12 5 1 6 17-18 16

10. Corvinul 13 4 4 5 14-16 16

11. Botoșani 13 3 5 5 17-17 14

12. Sepsi 12 3 5 4 8-13 14

13. FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12

14. Oțelul 12 2 5 5 12-17 11

15. Voluntari 13 2 2 9 13-29 8

16. Csikszereda 13 1 2 10 9-26 5

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.