Pancu „s-a descotorosit” RAPID de Corvinul și o așteaptă pe FCSB: „Nu este un examen. Este cel mai așteptat derby!”

Rapid, în formă înaintea derby-ului cu FCSB! Giuleștenii au ajuns la cinci victorii consecutive în Superliga, după ce au trecut cu 2-0 de Corvinul Hunedoara, într-o partidă disputată în fața a 7.328 de spectatori prezenți în Giulești.

Daniel Pancu, antrenor la Rapid Foto: Sportpictures

Succesul menține echipa pregătită de Daniel Pancu în lupta pentru primul loc. Rapid ocupă poziția secundă, cu 27 de puncte, la doar două lungimi de liderul Dinamo.

„Sunt foarte mulțumit, a fost exact jocul la care mă așteptam. De asta am fost și atât de preventivi. Obiectivul a fost să nu primim gol. Am construit cu fundașii laterali foarte jos, era un consum foarte mare de energie, se pierdeau multe dueluri. La pauză am schimbat modul de a construi și mutarea câștigătoare e că am împins fundașii laterali la nivelul liniei lor defensive. Pentru orice atacant e foarte important să marcheze, pentru încredere. Calitatea noastră individuală o știe toată lumea, e una foarte mare. Trăim din spirit și din valoarea individuală, o repet de 10 etape. Până să jucăm un fotbal cursiv, de calitate, lucruri pe care mi le doresc, probabil că durează. Și jucătorii abia se cunosc între ei. Suntem într-un moment bun, ne dorim foarte mult să-l menținem. Stojilkovic a fost obosit astăzi. A pierdut multe dueluri. Au mai fost jucători în situația lui, să nu uităm că cei de la Corvinul sunt la un nivel fizic foarte ridicat, ei au jucat vineri, noi am jucat luni seară la Cluj, am avut mult mai puțin timp de recuperare!”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

„Nu suntem într-o competiție cu Dinamo, ci cu noi!”

„Am fost mulțumit de joc în anumite momente, dar era normal, după o serie de care Rapid nu prea a mai avut parte în ultimul timp, exista riscul să intervină o ușoară relaxare. Astăzi, chiar pe un ton mai ridicat înainte de meci. Era important să câștigăm. Cred eu că am câștigat meritat în seara asta, chiar dacă și adversarul și-a creat câteva ocazii importante. Cred că vor crea probleme multor echipe din campionat. Nu ne uităm la Dinamo, noi ne uităm la jocul nostru. Avem multe lucruri de pus la punct, e și normal, cu atât de mulți jucători noi. Suferim mult la relațiile de joc, lucruri absolut normale. Avem valoare individuală, ne comportăm ca o familie și reușim să câștigăm jocurile.

Nu mă uit doar la Dinamo, ei arată foarte bine, dar au schimbat mult mai puțini jucători decât noi. Arată ca o echipă foarte bine organizată, dar și Craiova, U Cluj sau FCSB, o să vezi aceeași calitate mare la jucători și sunt convins că aceste cinci echipe au cele mai mari șanse să fie în play-off. Nu suntem într-o competiție cu Dinamo, ci cu noi, să înțelegem pe repede înainte anumite lucruri. Pe viitor, jocurile vor fi din ce în ce mai grele. Dacă vom continua să facem anumite greșeli, va fi greu pentru noi!”.

„Nu e niciun examen cu FCSB. E un derby minunat!”

Următoarea provocare pentru alb-vișinii este confruntarea cu FCSB, un duel în care vor încerca să-și prelungească seria pozitivă și să pună presiune pe rivalele din clasament. După victoria cu Hunedoara, antrenorul giuleștenilor a oferit o reacție privind parcursul echipei.

„Toate meciurile sunt examene, nu e niciun examen cu FCSB. E un derby minunat, jocul cel mai așteptat de suporteri și de noi. Sperăm să ne ridicăm la înălțimea unui adversar foarte bun. E un joc de campionat pe care trebuie să-l tratăm foarte, foarte serios și la care trebuie să ne ridicăm în cele mai bune condiții. Dobre intrase într-un soi de disperare. Aseară, la antrenament, i-am spus niște cuvinte. Dacă se gândește doar să dea gol, nu va da niciodată. Am avut o discuție cu el, chiar aseară, după antrenament. A scăpat vreodată cineva la Rapid de vreo critică de la suporteri? Mie mi se par normale. Când aud critici la adresa mea sau a jucătorilor, sunt așa de familiarizat cu această atmosferă. Acum 30 de ani, în această perioadă, am semnat cu Rapid. Cred că am fost 15 ani aici, cu tot cu perioada de antrenorat.

Pe vremuri, văd că și jucătorii erau mai sensibili. Nici publicul, vocal, nu mai e ca acum 20 de ani. Acum 20 de ani era greu dacă intrai în gura lor. Onea e într-o formă extraordinară. Și la Iași, cu mine, a jucat foarte bine. A marcat într-un meci cu UTA, cu piciorul stâng, de la distanță. Are o săptămână fantastică, e unul dintre jucătorii decisivi în acest moment. De două luni spun că prin februarie-martie va fi echipa omogenă, dar sper să fie totuși atunci. Nu spun pe o perioadă mai lungă, vă dați seama. Și în condițiile în care am atâtea nemulțumiri, noi tot câștigăm jocuri. Asta spune multe despre valoarea noastră!”, și-a încheiat Pancu discursul, la conferința de presă de după Rapid-Corvinul.