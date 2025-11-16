Temeri sumbre pentru Ion Țiriac. România, prea vulnerabilă în fața războiului: „N-ar mai fi ca în 1915. Acum dacă apeși pe buton, s-a terminat!

La 86 de ani, Ion Țiriac privește cu îngrijorare spre viitor și avertizează că următoarele zeci de ani ar putea aduce provocări majore pentru omenire.

Fostul mare tenisman susține că lumea nu este pregătită nici pentru eventualitatea unor noi conflicte globale, nici pentru apariția unei epidemii mult mai devastatoare decât COVID-19.

În opinia sa, una dintre rădăcinile problemelor de mâine este ritmul exploziv al creșterii demografice. Țiriac amintește o declarație a lui Nicolas Sarkozy, care estima că populația globului ar putea ajunge la aproximativ 18 miliarde de oameni în trei decenii. Comparativ, în prezent sunt aproximativ 8,1 miliarde, cu un miliard mai mult decât acum 15 ani.

„Ne invadează, ce faci? Îi împuști pe toți?”

El consideră că o asemenea creștere va pune presiune uriașă pe resurse și va genera migrații masive, în special spre Europa, unde efectele sociale și economice ar putea fi extrem de dificil de gestionat.

„Sarkozy îmi scria contractele pe care le făceam pentru Leconte (n.r. Henri Leconte, fost tenismen), eram managerul lui. Băiat deștept, președintele Franței, nu îl iei de oriunde.

A avut un interviu superb în timpul Jocurilor Olimpice şi spunea: ”domnilor, războaiele astea sunt nimic. Care e problema? Băi, fraților, pe vremea când eram eu președinte erau 5 miliarde de oameni pe planetă. Acum sunt 8. Iar peste 30 de ani o să fie 18 miliarde. Sau 28, depinde.

Africa nu o să mai fie un miliard de oameni, o să aibă 4 miliarde. Nu avem cum să-i ajutăm acum să aibă o viață sănătoasă, când sunt un miliard. Să aibă ce să mănânce. La 4 miliarde ce fac? O să vină să ne viziteze în Europa că nu pot să înoate până în America, e cam departe pentru înot oricât ar fi de talentaţi. Dar vin în Europa”.

Ne invadează? Nu, dar vin. Ce faci? Îi împuști pe toți? Împuști un miliard? E în regulă! Nu e în regulă, dar hai să presupunem. Unde îi bagi în pământ? Și cu ceilalți ce faci?”, a spus Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

„Probabil că mai rămâne 3-5 la sută din populaţia lumii!”

În contextul agravării disputelor dintre statele influente ale lumii, Ion Țiriac își exprimă temerea că o confruntare militară majoră ar putea izbucni. Potrivit lui, un posibil război între națiuni dotate cu arme de distrugere în masă ar avea consecințe devastatoare și ar putea amenința însăși existența vieții pe planetă.

„Ferească Dumnezeu să vină foarte devreme războiul! Războaiele astea nu mai sunt ca în 1915, în Primul Război Mondial. Cu baioneta, mai tragi cu pușca... Nu mai sunt arme chimice, dar armele care sunt acum nu le au doar Statele Unite, Rusia sau China. Le mai au încă 20-30 de națiuni. Ajunge ca unul să fie destul de nebun să apese și când a apăsat unul s-a terminat.

Probabil că mai rămâne 3 la sută, 5 la sută din populaţia lumii și iar o ia de la capăt. Focul care este, care vine, care nu vine. Sau un Covid de 10 ori mai mare si în trei luni rămân tot asa, 5 la sută dintre oameni!”, a mai spus Ion Țiriac.