Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor

Ion Ţiriac (86 de ani) a fost multă vreme cel mai bogat român în topul Forbes, dar în ultimii ani fostul jucător de tenis a pierdut prima poziție ori în favoarea lui Daniel Dineș, ori a fraților Pavăl, ori a profesorilor Ion Stoica și Matei Zaharia. În clasamentul în timp real publicat de americani, fostul jucător de tenis se află pe locul 3, în spatele celor doi informaticieni.

Profesorii și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume.

Ion Ţiriac ține aproape de cei doi, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei). Imediat în afara podiumului, americanii l-au plasat pe Dragoș Pavăl, unul dintre deținătorii Dedeman, cu o avere de 2,1 miliarde de euro.

Dacă aceștia din urmă își desfășoară activitatea în România, liderii clasamentului nu locuiesc în țară. Matei Zaharia s-a născut în România, dar a plecat cu familia în Canada, unde și-a făcut studiile, acum fiind profesor asociat la UC Berkeley. Ion Stoica, absolvent al Politehnicii București, locuiește în SUA și a fost conducător de doctorat al actualului săi partener de afaceri și coleg de catedră.