Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor

Publicat:

Ion Ţiriac (86 de ani) a fost multă vreme cel mai bogat român în topul Forbes, dar în ultimii ani fostul jucător de tenis a pierdut prima poziție ori în favoarea lui Daniel Dineș, ori a fraților Pavăl, ori a profesorilor Ion Stoica și Matei Zaharia. În clasamentul în timp real publicat de americani, fostul jucător de tenis se află pe locul 3, în spatele celor doi informaticieni.

Ion Țiriac, cel mai cunoscut miliardar dat de România. Foto Profimedia
Ion Țiriac, cel mai cunoscut miliardar dat de România. Foto Profimedia

Profesorii și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume.

Ion Stoica a ales să predea în continuare, deși este miliardar. Foto UC Berkeley
Ion Stoica a ales să predea în continuare, deși este miliardar. Foto UC Berkeley

Ion Ţiriac ține aproape de cei doi, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei). Imediat în afara podiumului, americanii l-au plasat pe Dragoș Pavăl, unul dintre deținătorii Dedeman, cu o avere de 2,1 miliarde de euro.

Dacă aceștia din urmă își desfășoară activitatea în România, liderii clasamentului nu locuiesc în țară. Matei Zaharia s-a născut în România, dar a plecat cu familia în Canada, unde și-a făcut studiile, acum fiind profesor asociat la UC Berkeley. Ion Stoica, absolvent al Politehnicii București, locuiește în SUA și a fost conducător de doctorat al actualului săi partener de afaceri și coleg de catedră.

