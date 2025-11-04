Ion Țiriac face senzație! Noua sa ”achiziție” strălucește

Ion Țiriac, fostul tenisman care a construit un imperiu de miliarde după retragerea din sport, își întărește grupul de afaceri cu o ”achiziție” de calibru.

Karoly Borbely, fost director general la Hidroelectrica, a anunțat că se alătură Țiriac Group, preluând un rol-cheie în Consiliul de Supraveghere.

Borbely va monitoriza și valida deciziile strategice ale conducerii executive, aducând experiența acumulată în fruntea celei mai mari companii de stat din România.

Hidroelectrica, listată la bursă în 2023 la o valoare de aproximativ două miliarde de euro, a fost condusă de Borbely timp de aproape un an în funcția de director general, după ce anterior fusese membru al Consiliului de Supraveghere din 2017.

Karoly Borbely a anunțat mutarea prin intermediul platformei LinkedIn

„Sunt bucuros să împărtășesc că încep o nouă etapă profesională, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Țiriac Group!”, este anunțul postat de Karoly Borbely.

Karoly Borbely este fost politician

Înainte de a conduce Hidroelectrica, Borbely a acumulat experiență și în politică: a fost ministru al Comunicațiilor în Guvernul Tăriceanu (2007-2008), secretar de stat la Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri (2010-2012) și secretar de stat în Departamentul pentru Energie (martie-decembrie 2014).

Cu această mutare, Ion Țiriac își consolidează echipa de top, aducând un profesionist cu experiență în energie și administrație, pregătind terenul pentru noi proiecte strategice în grupul său diversificat de afaceri.