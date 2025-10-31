search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Ion Țiriac a scos din buzunar o avere. Donație impresionantă pentru românii rămași fără case

Fundația Țiriac a decis să ofere sprijin oamenilor din Bucovina, care au avut de suferit în urma inundațiilor puternice produse în urmă cu trei luni. Cele mai mari distrugeri s-au produs în comuna Broșteni, unde aproximativ 800 de case au fost afectate de furia apelor.

Ion Țiriac se implică în cauze sociale.â Foto Sportpictures
Ion Țiriac se implică în cauze sociale.â Foto Sportpictures

Ploi torențiale au lovit nordul țării și au provocat pagube uriașe, lăsând în urmă gospodării distruse și familii disperate. În acele zile, mulți români s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut tot ce au strâns o viață întreagă.

Acum, după ce au trecut peste primele momente de șoc, oamenii din Broșteni își doresc să o ia de la capăt. Să repare, să reconstruiască și să aibă din nou un acoperiș sigur și trainic deasupra capului.

Ajutor în valoare de 500.000 de dolari pentru localnici

În sprijinul acestor oameni a intervenit de curând Fundația Țiriac, inițiativă care îi aparține fostului mare sportiv și președinte al COSR, Ion Țiriac. Miliardarul, alături de organizația Habitat for Humanity România, a decis să ofere ajutor familiilor care au suferit pierderi în urma dezastrului natural.

Anunțul privind implicarea fundației a fost transmis public printr-un comunicat oficial. Din totalul de 800 de locuințe afectate, aproximativ 40 au fost distruse complet, iar mai multe familii din acea zonă au rămas fără o soluție sigură de locuit pe termen lung.

Ce își propune Fundația Țiriac

Potrivit comunicatului oficial, Fundația Ion Țiriac intenționează să deruleze o serie de investiții importante în zonele grav afectate de inundații. Printre acestea se numără reparația și reabilitarea a 18 locuințe care au suferit pagube majore, precum și construcția unei case complet noi, sigure și eficiente din punct de vedere energetic.

În plus, vor fi realizate trei proiecte de tip „Build Back Better”, menite să consolideze locuințele, să le adapteze riscurilor specifice zonei și să le transforme în exemple de reziliență și sustenabilitate pentru întreaga comunitate.

În total, 22 de locuinţe vor beneficia de aportul Fundaţiei Ţiriac, în valoare de peste 495.000 USD!", au transmis reprezentanții organizațiilor care au intervenit pentru a-i sprijini pe oamenii afectați de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie.

