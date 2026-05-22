Fani ai lui Rayo Vallecano, victime ale escrocheriei. Andrei Rațiu a contribuit financiar pentru a le împlini visul înaintea finalei din Conference League

Andrei Rațiu s-a implicat într-un gest de solidaritate alături de doi coechipieri de la Rayo Vallecano, după ce mai mulți suporteri ai clubului au fost păcăliți și au pierdut bani înaintea finalei UEFA Europa Conference League de la Leipzig.

Cei trei jucători au contribuit financiar pentru ca fanii afectați de înșelătorie să poată face deplasarea și să fie prezenți la meci. Potrivit presei spaniole, inițiativa a venit după ce mai mulți suporteri au rămas fără bilete și fără sumele plătite în urma unei fraude, arată as.com.

Andrei Rațiu a donat 1000 de euro

Jurnalul spaniol scrie că povestea lui Enrique, în vârstă de 72 de ani, şi a fiului său Raúl a devenit virală săptămâna trecută. Cei doi, tată şi fiu, abonaţi de-o viaţă la Rayo, rezervaseră o călătorie cu autocarul la Leipzig, dar s-a dovedit a fi o înşelătorie. Fanii clubului s-au mobilizat şi au reuşit să recupereze cei 500 de euro pe care îi plătiseră în avans cei doi şi să strângă, în doar o oră, banii necesari pentru ca Enrique să-şi poată îndeplini visul. Cu toate acestea, pe măsură ce treceau orele, s-a aflat că erau mai multe persoane afectate de această deplasare cu autocarul care nu a existat niciodată, conform news.ro.

„Niciun suporter al Rayo nu va rămâne pe dinafară la finala de la Leipzig!”

De aceea s-a lansat, din nou, o campanie de crowdfunding pentru a nu-i lăsa în urmă pe aceşti suporteri din Vallecas, sub sloganul „Niciun suporter al Rayo nu va rămâne pe dinafară la finala de la Leipzig”. După lansare, au curs mici donaţii, până când, joi seara târziu, jucătorii echipei Rayo Vallecano, conştienţi de situaţie, au trecut la acţiune şi şi-au demonstrat calitatea nu doar pe terenul de joc, ci şi în afara lui.

Sergio Camello a contribuit cu 2.000 de euro, Andrei Raţiu cu 1.000 de euro şi Daniel Cárdenas cu 400 de euro. Un „anonim” a donat încă 500 de euro şi se speculează că ar putea fi, de asemenea, un fotbalist. Datorită acestor donaţii generoase s-a ajuns la suma de 6.362 €. Obiectiv îndeplinit.

Andrei Raţiu va juca în 27 mai, la Leipzig, în finala Conference League, Crystal Palace - Rayo Vallecano.