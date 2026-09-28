 Problemele de sănătate o țin în loc pe Sorana Cîrstea: a renunțat și la Beijing. Când ar putea reveni pe teren | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, de la 13:00

Problemele de sănătate o țin în loc pe Sorana Cîrstea: a renunțat și la Beijing. Când ar putea reveni pe teren

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Sorana Cîrstea nu va lua startul la turneul de la Beijing, una dintre cele mai importante competiții WTA 1000 ale sezonului, care începe în această săptămână.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea Foto: EPA

Românca, în vârstă de 36 de ani, își concentrează acum recuperarea pe următorul obiectiv din calendar: turneul de la Wuhan, programat să înceapă pe 12 octombrie.

Cîrstea a avut probleme la nivelul gambei încă din primul tur de la US Open. Chiar și cu această accidentare, ea a reușit să aibă o evoluție foarte bună la New York și a ajuns până în optimile de finală. Parcursul de la Flushing Meadows a fost urmat însă de o perioadă de pauză, necesară pentru refacere.

Sorana a făcut anunțul pe Instagram

Adrian Cruciat, antrenorul jucătoarei, precizase anterior că Sorana nu va participa la turneele de la Singapore și Beijing, iar revenirea era planificată pentru competiția de la Wuhan. Sportiva a confirmat acum prima parte a planului și a anunțat că nu va fi pe tabloul de la China Open.

Obiectivul rămâne, astfel, revenirea la Wuhan. Cîrstea speră să fie complet recuperată până la startul turneului și să poată reveni în circuit după această perioadă de pauză.

Din nefericire, gamba are nevoie de ceva mai mult timp, astfel că nu voi putea fi prezentă la Beijing. Dar ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan!”, a transmis Sorana, pe Instagram.

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Foto: Instagram @soranacirstea

În clasamentul WTA publicat în această săptămână, Sorana își păstrează poziția a 16-a. În primele 30 de jucătoare s-a produs o singură modificare majoră: Maja Chwalinska a urcat patru locuri, până pe 21, după ce a ajuns în semifinalele turneului de la Singapore.

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