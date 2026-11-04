Planul Irinei Begu după un an de coșmar: revine în circuit! Turneul de Grand Slam care îi poate relansa cariera

Irina Begu a avut parte de un an dificil, în care problemele de sănătate i-au afectat serios activitatea sportivă.

Irina Begu revine în circuit Foto: EPA

După ce, la sfârșitul anului trecut, a decis să se retragă temporar din tenis fără să stabilească o dată pentru revenire, românca a reluat competițiile la jumătatea lunii aprilie. Totuși, o accidentare serioasă a făcut ca participarea sa să se limiteze la doar cinci turnee în 2026.

Acum, sportiva se pregătește să revină în circuit

Primul obiectiv este Australian Open, programat la începutul lui 2027. În același timp, Begu a vorbit și despre situația Soranei Cîrstea, care se bucură de rezultate foarte bune în ceea ce a anunțat că va fi ultimul său sezon în tenisul profesionist.

„2026 a venit cu provocări, dar eu mă aflu la sfârșitul carierei și sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ce am reușit. Mă pregătesc pentru Australian Open, mai am două luni până plec acolo. M-am bucurat pentru timpul petrecut alături de familie, dar m-am și antrenat. Eu și Sorana suntem din aceeași generație, mă bucur foarte mult pentru ea. Ce a reușit în acest an e extraordinar. Nu știu dacă lumea își dă seama ce se întâmplă în viața unui sportiv. Eu sunt pregătită pentru astfel de rezultate, munca o depun.

„Am început antrenamentele și mă pregătesc de Australian Open!”

Îmi doresc să am, de ce nu, aceleași rezultate. M-am accidentat chiar înainte să plec la turneul de la Iași, am făcut două fracturi la degetele de la picior. Cariera unui sportiv vine cu astfel de momente. Sunt recuperată, am început antrenamentele și mă pregătesc de Australian Open. Nu am un termen limită, nici eu nu știu. Depinde cum mă simt, momentan fac ce îmi place, m-am dedicat sportului 30 și ceva de ani. Nu e ușor să iei această decizie. E munca mea, am petrecut atât de mulți ani în acest mediu. Sunt foarte conștientă și am acceptat că această carieră se va încheia la un moment dat!”, a spus Irina Begu, conform digisport.ro.

De-a lungul carierei, Irina Begu a câștigat 15 trofee, dintre care șase la simplu și nouă la dublu. La turneele de Grand Slam, cele mai bune rezultate le-a obținut în 2015, la Australian Open, și în 2016 și 2022, la Roland Garros, când a ajuns de fiecare dată în optimile de finală.