 Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Diane Parry, care a câștigat la Monterrey | adevarul.ro
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Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Diane Parry, care a câștigat la Monterrey

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Aflată pe locul 17 WTA şi cap de serie cu numărul 16, Sorana Cîrstea va evolua, astăzi, în jurul orei 18.00, în turul 2 la US Open. Bucureșteanca o va întâlni pe jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31 WTA.

Sorana Cîrstea a pătruns în Top 20 mondial anul acesta
Sorana Cîrstea a pătruns în Top 20 mondial anul acesta Foto: EPAImages

Pentru Sorana (36 de ani), acesta nu este numai ultimul turneu grand slam al anului, ci și din cariera sa. Românca a anunțat la începutul acestui an că va agăța racheta-n cui după turneele din toamnă.

La US Open 2026, în turul 2, Sorana o va înfrunta pe jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31 WTA. Va fi primul meci al zilei de azi de pe terenul 12 şi va începe în jurul orei 18.00 (ora României).

Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuitul WTA.

În primul tur, Sorana a câștigat cu 6-3, 6-0 meciul cu austriaca Julia Grabher după o oră şi 29 de minute de joc

Diane Parry a câștigat la Monterrey, un turneu la care nici măcar nu intenţiona să participe. Jucătoarea de 23 de ani a învins-o cu 6-4, 0-6, 6-3, în finală, pe belgianca Elise Mertens, cap de serie nr. 2. Aceasta a fost a treia sa victorie împotriva unei jucătoare cap de serie în cinci meciuri.

Meciul a durat două ore şi 31 de minute. Pentru Diane Parry este primul său titlu de simplu în circuitul WTA. După ce s-a impus la Abierto GNP Seguros, franțuzoaica a spus: „Am venit aici aproape fără nimic. Nu ştiam la ce să mă aştept de la acest turneu”.

Dacă trece de Diane Parry, Sorana o va întâlni în turul 3 pe învingătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini (21 WTA) şi Lucrezia Stefanini (119 WTA).

La US Open, românca a reușit cea mai bună performanță în 2023, când a ajuns în sferturile de finală. Ea a fost eliminată în turul 2 în 2010, 2011, 2016, în turul 2 în 2008, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022 și 2025, respectiv în turul 3 în 2009, 2019 și 2020. Ea a obținut acolo 19 victorii și a pierdut 16 meciuri.

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