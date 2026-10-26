 Lupta pe care a dus-o Simona Halep în afara terenului: „Sunt surprinsă că am rezistat. Nopți în care plângeam, stăteam singură și nu știam ce să fac!” | adevarul.ro
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Lupta pe care a dus-o Simona Halep în afara terenului: „Sunt surprinsă că am rezistat. Nopți în care plângeam, stăteam singură și nu știam ce să fac!”

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Simona Halep, ajunsă la 36 de ani, a pus capăt carierei de jucătoare de tenis în februarie 2025, când a anunțat retragerea în timpul turneului Transylvania Open, organizat la Cluj-Napoca.

Simona Halep
Simona Halep Foto: Facebook

Câteva luni mai târziu, în vară, fostul lider mondial a fost sărbătorit în cadrul unui eveniment special pregătit de Sports Festival, unde au fost rememorate cele mai importante momente din cariera sa.

De-a lungul anilor petrecuți în tenis, Halep a câștigat 24 de turnee WTA și două titluri de Grand Slam: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019. Dincolo de rezultatele obținute pe teren, sportiva a trecut prin numeroase momente dificile și a fost nevoită să facă față unei presiuni uriașe.

„Nopțile în care plângeam, în care stăteam singură și nu știam cum o să fie!”

Într-o discuție sinceră despre cariera sa, Simona a recunoscut că și acum este surprinsă de felul în care a reușit să gestioneze așteptările celor din jur. O perioadă deosebit de grea a fost cea în care a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial fără să fi câștigat încă un turneu de Grand Slam.

„Analizând acum, sunt surprinsă că am putut să rezist atât de mult presiunii și greutății. Chiar au fost momente anul acesta în care stăteam și mă gândeam cum am fost capabilă să fac astfel de lucruri. Nu vorbesc neapărat de rezultate, ci de momentele grele, cum am trecut peste ele, nopțile în care plângeam, în care stăteam singură și nu știam cum o să fie, ce o să fac, cum o să fac, dacă e bine, multe întrebări, îndoieli. Au fost foarte, foarte multe. Acum, relaxându-mă și neavând obiectiv și program strict, am timp să scot din mine toate astea și, cumva, e copleșitor cât de greu a fost!”, a declarat Simona Halep pentru Podcast Sports Festival x 30-0.

Diferențele dintre „jucătoarea” Simona și „omul” Simona

„Nu vreau să fie diferență foarte mare. Tot ce-mi doresc este să fiu mult mai relaxată și mult mai deschisă cu oamenii, ceea ce am reușit în ultima perioadă. Dar dorința de a trăi disciplina, ambiția n-aș vrea să dispară.

Multe ore de muncă, terapie, să-mi accept emoțiile, să-mi accept felul timid în care sunt, să îmi accept ieșirile, impulsivitatea și să construiesc pe aceste defecte. Nu știu dacă sunt defecte, că în tenis poate m-au și ajutat în unele situații, dar am reușit să progresez și asta mă încântă. Am spus că nu vreau să fiu diferită, dar sunt diferită pentru că nu mai sunt atât de impulsivă, cum eram pe teren. Dar eu cred că și sportul m-a făcut așa. Trebuia să decid în fracțiune de secundă, trebuia să-mi revin după un punct pierdut, după un meci în care am condus și am pierdut.

E o dezamăgire mare și trebuia a doua zi să o iau de la capăt și să-mi revin cât mai repede. Tenisul m-a forțat să-mi revin. Nu mi-a dat timp să cuget. Nu mi-a dat timp să îmi revin de la sine. A trebuit să sforțez tot timpul să fiu bine și trebuia să fii așa ca să ai rezultate!”, a mai recunoscut Simona Halep.

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