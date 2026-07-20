Șeful FIFA: „Această Cupă Mondială nu doar că a doborât toate recordurile posibile, ci le-a spulberat”

Gianni Infantino, Președintele FIFA, a descris Cupa Mondială 2026 drept cea mai de succes ediție din istoria competiției, după finala câștigată de Spania în fața Argentinei pe stadionul New York New Jersey, arhiplin la ultimul act al turneului.

„Mă simt fantastic. Mă simt minunat, satisfăcut de succesul incredibil al acestei Cupe Mondiale FIFA”, a declarat Gianni Infantino pentru ACLSports, felicitând atât noua campioană mondială, cât și toate persoanele implicate în organizarea turneului.

Liderul FIFA a subliniat că ediția din 2026 a înregistrat cifre record la toate capitolele importante.

Aproape șapte milioane de spectatori au fost prezenți în tribune, peste șase miliarde de oameni au urmărit meciurile la nivel global, iar competiția a depășit pragul de 300 de goluri marcate, relatează News.ro.

„Această Cupă Mondială nu doar că a doborât toate recordurile posibile, ci le-a spulberat, a distrus fiecare record”, a afirmat șeful FIFA.

Infantino a evidențiat și impactul social al competiției, considerând că imaginile cu fanii din stadioane și din orașele gazdă au demonstrat încă o dată forța unificatoare a fotbalului.

„Fotbalul la Cupa Mondială nu este doar o competiţie, ci există de fapt pentru a uni lumea şi pentru a face, poate, lumea un pic mai bună”, a spus acesta.

În analiza sa asupra turneului, președintele FIFA i-a remarcat pe Rodri, desemnat cel mai bun jucător al competiției, precum și pe Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane și Jude Bellingham. De asemenea, a apreciat apariția unor noi staruri și poveștile-surpriză care au marcat competiția.

„Nu poţi scrie scenariul unei Cupe Mondiale perfecte aşa cum s-a desfăşurat acesta. Cred că trebuie să inventăm un vocabular nou, cuvinte noi pentru a defini succesul acestui turneu”, a mai declarat Infantino.

Atenția FIFA se îndreaptă acum către Cupa Mondială din 2030, ediția aniversară care va marca 100 de ani de la prima competiție și care va fi găzduită de Spania, Portugalia și Maroc, cu meciuri speciale programate în Uruguay, Argentina și Paraguay. În paralel, forul mondial va analiza viitorul formatului cu 48 de echipe și posibile modificări ale regulilor de joc.

„Nimic nu poate egala puterea şi magia Cupei Mondiale, deoarece lumea are nevoie de evenimente ca acesta pentru a-i uni pe oameni”, a concluzionat președintele FIFA.

Amintim că cincizeci de membri ai Parlamentului European solicită organizației FIFA să investigheze conduita președintelui său, Gianni Infantino, pe fondul unor posibile încălcări ale regulilor de neutralitate politică ale forului.