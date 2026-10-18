O competiție de fotbal pentru copii din Wichita, Kansas, s-a transformat într-o tragedie sâmbătă, 17 octombrie. Un copil de 6 ani și un bărbat de 35 de ani și-au pierdut viața după ce o camionetă a ajuns pe terenul de joc, la complexul sportiv Scheels Stryker.

Tragedie la o competiție de fotbal pentru copii Foto: Captură TikTok @marqueltheartist1

Vehiculul a lovit mai multe persoane prezente la eveniment. În urma impactului, alte 11 persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și copii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La volan se afla o femeie de 34 de ani, venită la complex pentru a-și însoți fiul la un meci desfășurat pe un alt teren. Aceasta a fost reținută de poliție și colaborează cu anchetatorii.

Autoritățile încearcă acum să stabilească ce a dus la producerea incidentului. Printre ipotezele luate în calcul se numără o posibilă defecțiune a vehiculului, o problemă medicală a șoferiței sau posibilitatea ca gestul să fi fost intenționat.

„Nimeni nu și-ar fi putut imagina o tragedie de o asemenea amploare!”

Primarul orașului Wichita, Lily Wu, a reacționat după tragedie, în timp ce comunitatea locală încearcă să înțeleagă cum s-a putut produce un asemenea eveniment la o competiție destinată copiilor.

„Este o tragedie copleșitoare pentru întreaga comunitate din Wichita. Familiile au venit la complex pentru a petrece o după-amiază urmărindu-și copiii la fotbal și nimeni nu și-ar fi putut imagina o tragedie de o asemenea amploare!”, a declarat primarul din Wichita, conform A Bola.

„Știm ce s-a întâmplat, vrem să aflăm de ce!”

Potrivit poliției, printre persoanele afectate se numără cinci copii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, precum și cinci adulți. O altă persoană a fost transportată la spital după ce a acuzat probleme medicale care nu au fost provocate direct de impact.

„Știm ce s-a întâmplat, dar acum depunem eforturi susținute pentru a afla de ce s-a întâmplat. Deocamdată, nu avem un răspuns!”, a declarat și Joe Sullivan, șeful poliției din Wichita, conform sursei citate.