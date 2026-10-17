 Accidentare cumplită în Liga 2! „Au ieșit oasele afară!”. Posibilă carieră încheiată pentru jucătorul trimis direct în operație | adevarul.ro
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Video Accidentare cumplită în Liga 2! „Au ieșit oasele afară!”. Posibilă carieră încheiată pentru jucătorul trimis direct în operație

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Meciul din Liga 2, dintre SC Popești-Leordeni și CS Afumați a fost marcat de un incident grav în prima repriză, când Constantin Robicek, fundașul și căpitanul oaspeților, s-a accidentat serios în urma unui duel cu Neicuțescu.

Faza s-a petrecut în minutul 22 al partidei și a provocat îngrijorare în rândul celor prezenți.

Constantin Robicek, accidentat
Constantin Robicek, accidentat Foto: Captură Youtube @scpopesti-leordeni

Robicek s-a prăbușit pe teren după contactul cu adversarul, iar intervenția echipajului medical a fost necesară. Fotbalistul a fost preluat de ambulanță și transportat la Spitalul Militar, unde a fost diagnosticat cu o fractură-luxație la nivelul gleznei stângi și trimis în operație de urgență.

Gravitatea leziunii ridică semne de întrebare cu privire la perioada de recuperare și la viitorul său în fotbal, existând temeri că accidentarea i-ar putea afecta serios cariera.

„Cea mai gravă accidentare posibilă!”

Neagu, directorul executiv al echipei a vorbit despre incidentul dureros și a criticat vehement modul în care arbitrul și observatorul au gestionat situația de pe teren.

„E pe masa de operație. A fost diagnosticat cu fractură-luxație la glezna stângă. Adică cea mai gravă accidentare posibilă. E foarte… Nu știm ce va fi după. Să sperăm că-și va putea recupera fără probleme mobilitatea și să poată merge fără dureri și alte probleme. Am avut și două penalty-uri neacordate… Dar nici nu mai contează. După acel incident cu Robicek, eu voiam să se termine meciul. Copilul acesta și-a dedicat 90% din carieră echipei. Am avut două penalty-uri. Cei implicați au recunoscut greșelile și au zis: «Ce? Vreți să vă dăm noi penalty? De ce nu v-a dat arbitrul?». A fost un henț clar. Avea poziție nefirească, brațul sus. Dar nici nu mă mai interesează. Le zic așa… Mă interesează jucătorul nostru. Dacă vă interesați de diagnostic, vă îngroziți.

„S-a dus cu talpa deasupra gleznei. Acolo au ieșit oasele afară!”

Neicuțescu nu a vrut să facă acest fault. Clar. Faultul nu a fost voit. Dar s-a dus cu talpa deasupra gleznei. Acolo are loc fractura. Acolo au ieșit oasele afară. Sunt faze în care un jucător îl lovește pe altul cu cotul și arbitrul dă galben. Dar apoi vede sânge, revine și dă roșu. Aici, l-a nenorocit pe fază… Știți ce a zis domnul observator? «Nici galben nu trebuia să dea!». Fotbalul trebuie să fie despre fotbaliști, dar domnii cavaleri în negru vor să fie despre ei. Acum e despre arbitri, nu despre jucători.

Preferam să pierd toate meciurile până la final. Nici nu mă mai interesează altele. Cum să nu dai roșu? E strigător la cer! Dar vă dați seama că observatorul a zis că a arbitrat foarte bine și nu trebuia nici galben? Dacă nu apăreau imagini, nu se mediatiza nimic. Se punea capacul, iar arbitrul lua notă de trecere. Noi suntem toți îndurerați. Suntem alături de el și de familia lui. La salvare nu era betadină. Noroc că aveau ai noștri. Osul trebuie dezinfectat. Era rană deschisă, avea nisip, iarbă… Cel mai grav e pericolul de infecție!” a declarat Daniel Neagu, conform GSP.

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