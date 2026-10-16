„A fost lăsat de izbeliște de Armată!” Ce reproșează văduva lui Helmut Duckadam statului român

Alexandra Duckadam și-a exprimat nemulțumirea față de autoritățile române, după ce statul a ajuns să discute despre recompensarea financiară a fotbaliștilor Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 abia după 40 de ani. Soția fostului portar Helmut Duckadam consideră că acești sportivi meritau recunoștință și sprijin cu mult timp în urmă.

Helmut Duckadam, alături de soția Alexandra Foto: Facebook

Camera Deputaților a adoptat în această săptămână un proiect de lege care prevede acordarea unei indemnizații lunare de 6.240 de lei foștilor componenți ai echipei Steaua din 1986, dar și unor campioni europeni la handbal și volei. Inițiativa îi aparține deputatului Ciprian Paraschiv și a fost trimisă președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Ajutorul financiar va fi acordat doar sportivilor care sunt încă în viață. Familiile celor care au murit, printre care Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu, Emeric Jenei și Helmut Duckadam, nu vor primi această indemnizație.

Alexandra Duckadam, nemulțumită de întârzierea autorităților

Soția lui Helmut Duckadam, legendarul portar care a apărat patru penalty-uri în finala cu FC Barcelona, susține că statul ar fi trebuit să găsească o cale de a-i sprijini pe foștii campioni cu mult înainte.

Aceasta a vorbit și despre dificultățile prin care a trecut soțul său după ce a fost nevoit să se retragă din fotbal la doar 27 de ani, din cauza problemelor medicale. Potrivit Alexandrei Duckadam, fostul portar nu a primit ajutor din partea Armatei după încheierea carierei sportive și a trebuit să se bazeze pe sprijinul familiei pentru a-și construi un nou drum.

„Este inadmisibil că timp de 40 de ani nimeni nu s-a gândit să-i recompenseze financiar pe acești componenți ai unei echipe de fotbal care au reușit o performanță remarcabilă, să aducă în România Cupa Campionilor Europeni. Lucru la care nu că nu mai sperăm, nici măcar nu mai visăm la așa ceva. Așa suntem noi, ne mulțumim și la 40 de ani. Oamenii ăștia ar trebui să trăiască vreo 200 de ani ca să ajungă să se bucure de aceste beneficii, nu?

„A fost lăsat de izbeliște de Armată!”

La 40 de ani, când unii dintre ei nici nu mai sunt printre noi. Îi știm: Lucică Bălan, Bărbulescu, domnul Jenei, Helmut. E jenant, în situația în care au fost componenții unei echipe de fotbal a Armatei, a statului! Nu au reușit să găsească o modalitate să-i recompenseze sau să-i susțină! Iau doar cazul lui Helmut, la 27 de ani, după acea performanță incredibilă, a echipei și personală, de a apăra 4 penalty-uri, din cauza unor probleme de sănătate a trebuit să se lase de fotbal. Nu știa să facă nimic altceva. Sigur, a făcut cum se făcea atunci, o școală profesională. Dar la 27 de ani, să te apuci de altceva. A trebuit să-l susțină familia, să se orienteze astfel încât să supraviețuiască. A fost lăsat de izbeliște de Armată și de toată lumea. Și asta e dureros!

Acum, după 40 de ani, măcar să fie pentru cei care mai sunt și care în continuare nu o duc roz. Unii s-au realizat în antrenorat, afaceri, dar sunt mulți care nu au fost atât de norocoși și inspirați să facă lucruri pentru a putea trăi fără griji. Dar asta nu are vreo relevanță, statul român trebuia să-și facă datoria față de ei!”, a declarat Alexandra Duckadam, potrivit Fanatik.