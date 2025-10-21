Scandal uriaș în tenisul românesc! Arestări într-un caz de meciuri trucate

Tenisul românesc este implicat într-un nou scandal! Cinci persoane au fost puse sub acuzare în Franța pentru implicarea într-o rețea internațională suspectată că a aranjat zeci de meciuri din circuitul profesionist, pentru profituri care s-ar ridica la sute de mii de euro, a transmis, în cursul zilei de luni, Parchetul din Marsilia, citat de AFP.

Ancheta a dus deja la arestări în Bulgaria, iar investigațiile vizează aproximativ 40 de turnee desfășurate în perioada 2018 și 2024 în 12 țări, printre care Franța, Germania, Italia, Statele Unite, Mexic, Egipt și Tunisia.

Conform surselor judiciare, rețeaua acționa coordonat și se folosea de pariuri suspecte pentru a obține câștiguri financiare importante, influențând rezultatele unor partide de nivel inferior, mai puțin monitorizate de organismele de integritate sportivă.

Meciuri pierdute la comandă pentru pariuri

O anchetă de amploare scoate la iveală o rețea infracțională acuzată că ar fi manipulat meciuri de tenis pentru câștiguri masive din pariuri. Parchetul din Marsilia a anunțat că gruparea ar fi plătit mai mulți jucători de tenis, în general clasați în afara Top 100 ATP, pentru a pierde intenționat seturi sau chiar meciuri întregi.

Investigația, care durează de aproape doi ani, a fost declanșată la sfârșitul lui 2023, în urma unor suspiciuni legate de pariurile plasate pe un meci disputat în circuitul ITF, la turneul de la Rodez, din Franța.

Inițial, 14 persoane au fost arestate simultan în Franța, România, Spania și Bulgaria. Cinci tineri francezi, cu vârste între 23 și 29 de ani, au fost puși sub acuzare pentru fraudă organizată, corupție sportivă și participare la o conspirație criminală. Toți se află în acest moment sub control judiciar.

Câștiguri de peste 800.000 de euro

Potrivit autorităților, rețeaua a obținut până acum câștiguri de peste 800.000 de euro, iar suma ar putea crește pe măsură ce investigațiile continuă.

''Utilizarea conturilor de criptomonede fusese evidenţiată, ceea ce a dus la identificarea unei reţele de corupţi care operau în principal din Bulgaria, cu ajutorul a numeroşi intermediari, atât în Franţa, cât şi în străinătate'', a precizat Parchetul în comunicatul său.