Groază la Stockholm. Holger Rune a părăsit terenul în lacrimi, după o accidentare teribilă. Cariera danezului, în pericol

Holger Rune a fost nevoit să se retragă din semifinala Nordic Open de la Stockholm după ce a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile. Danezul, vizibil afectat, a părăsit terenul după ce câștigase primul set în fața francezului Ugo Humbert.

Totul s-a întâmplat în doar câteva minute tensionate, întrerupte brusc de un incident neașteptat provocat de un copil de mingi. La scorul de 6-4, 2-2, Rune a făcut un pas greșit și a resimțit imediat o durere puternică la glezna stângă. Conform echipei sale, acesta ar fi simțit „un pocnet” în tendon, semn că leziunea ar putea fi serioasă.

Adversarul, șocat: „Îmi pare foarte rău pentru Holger!”

Încercând să ajungă la bancă, Rune a schiopătat și a ridicat piciorul pe geanta de rachete, în timp ce fizioterapeutul îl examina. În cele din urmă, a luat decizia dificilă de a se retrage, punând capăt prematur evoluției sale în turneu.

„Nu vreau să spun prea multe… îmi pare foarte rău pentru Holger!”, a declarat Humbert la final, vizibil afectat de accidentarea adversarului său.

Pentru Rune, campion la Stockholm în 2022 și câștigător recent la Barcelona, lovitura este una grea. Accidentarea vine într-un moment în care părea să-și fi regăsit forma optimă, iar specialiștii avertizează că ar putea fi vorba despre o ruptură de tendon, o leziune care necesită luni de pauză și o recuperare dificilă.

În schimb, Ugo Humbert s-a calificat în a zecea finală ATP a carierei și a doua din acest an, după ce a câștigat titlul de la Marsilia în februarie. În finala de duminică, francezul îl va întâlni pe învingătorul dintre Casper Ruud și Denis Shapovalov.