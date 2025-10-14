search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un fost campion la US Open rupe tăcerea: „Tenisul este pentru bogați”. Câți bani trebuie investiți pentru a deveni profesionist

0
0
Publicat:

Fost număr 3 mondial, austriacul Dominic Thiem (32 de ani) s-a retras din tenis cu un titlu cucerit la US Open 2020 și cu o avere de peste 30 de milioane de dolari (premii din tenis), care îl situează pe locul 16 în lume la câștiguri all-time pe tabloul masculin.

Dominic Thiem avea un rever cu o mână
Dominic Thiem avea un rever cu o mână

Thiem spune răspicat că tenisul este „sportul bogaților”. Și totul pornește de la o vârstă fragedă. În timp ce jocul de fotbal necesită doar o minge și câteva pietre care să servească drept stâlpi pentru poartă, echipamentul de tenis, lecțiile și deplasările la turnee sunt mult mai scumpe în tenis.

Dominic Thiem, fostul număr 3 mondial și campion de Grand Slam, a confirmat acest lucru în podcastul Jot Down Sport: „Tenisul este un sport pentru bogați. Între 13 și 18 ani, trebuie să investești aproape un milion de euro”. 

Thiem, care a stabilit parteneriate substanțiale de-a lungul anilor pentru a-și completa premiile în bani, și-a deschis propria academie, după ce s-a retras. A analizat cu sinceritate situația cu care se confruntă copiii care visează să devină profesioniști: „De la 13 la 18 ani, sau până când băiatul sau fata începe să câștige bani, trebuie să plătești între 80.000 și 100.000 de euro pe an, o sumă incredibilă, pe care practic nimeni nu și-o poate permite. Chiar dacă îi ajutăm pe părinți și găsim sponsori sau investitori pentru a le finanța cariera, este totuși foarte scump. De exemplu, avem un jucător de 17 ani care concurează la US Open Junior și este foarte bun, dar când ai 15 sau 16 ani și începi să joci în turnee de categorie, călătorești aproape ca un profesionist: 30 sau 35 de săptămâni pe an. Și nu există niciun premiu”.

Investițiile private, soluția alternativă

Academiile, precum cea fondată de Thiem, sau fundații precum cea a lui Jannik Sinner pot da o mână de ajutor celor mai talentați tineri care nu au mijloace financiare adecvate. Există și o metodă alternativă, un mecanism de investiții private, care poate însă afecta viitorul lor. „Este o soluție destul de comună”, spune fostul număr 3 mondial.

Cineva investește 50.000 sau 100.000 de euro pe an în tine și, în schimb, primește un procent din venitul tău viitor, de obicei plafonat la un anumit nivel. Și eu am făcut asta când aveam 15 sau 16 ani: primeam 80.000 de euro pe an și îi returnam începând cu 21 de ani, când am început să câștig mult mai mult”, afirmă Thiem.

Procesul de a deveni jucător profesionist de tenis, pe lângă faptul că necesită dăruire și sacrificiu combinate cu un talent de bază, necesită, prin urmare, oportunități financiare semnificative. Accesul la sport nu este deschis tuturor. Prin urmare, intrarea în lumea tenisului este complexă.

La 19 ani, Thiem a apelat la un consultant financiar pentru a-l ajuta să-și gestioneze averea în creștere: „Când am început să urc în clasament, am vrut doar să fiu sigur financiar până la sfârșitul carierei mele”.

În turnee, cifrele publicate par enorme”, avertizează Thiem, „dar dintr-un cec de 65.000 de lire sterline la Wimbledon, poți pierde cu ușurință 60%: mai întâi impozitele în țara în care joci, apoi în propria țară și apoi costurile antrenorilor, fizioterapeuților, călătoriilor și ale echipamentului. Chiar și cu sponsori, trebuie să plătești impozite în funcție de zilele petrecute în țări precum Marea Britanie sau SUA, deoarece imaginea ta apare la televizor purtând hainele sau sigla lor”.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Greșeala care îți scade temperatura din casă cu 3 grade Celsius. Ce să NU pui în fața caloriferului
gandul.ro
image
Primele imagini ale cumplitului accident din Capitală. Șoferul vinovat a avut înregistrat momentul pe camera de bord a mașinii
mediafax.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Cum poţi păstra căldura în locuinţă. Centrala termică va porni astfel din ce în ce mai rar
playtech.ro
image
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Când intră banii pentru bursele elevilor în noiembrie 2025
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Vești bune pentru elevi privind vacanța de toamnă din 2025. Au o săptămână liberă chiar în octombrie
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”