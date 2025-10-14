Un fost campion la US Open rupe tăcerea: „Tenisul este pentru bogați”. Câți bani trebuie investiți pentru a deveni profesionist

Fost număr 3 mondial, austriacul Dominic Thiem (32 de ani) s-a retras din tenis cu un titlu cucerit la US Open 2020 și cu o avere de peste 30 de milioane de dolari (premii din tenis), care îl situează pe locul 16 în lume la câștiguri all-time pe tabloul masculin.

Thiem spune răspicat că tenisul este „sportul bogaților”. Și totul pornește de la o vârstă fragedă. În timp ce jocul de fotbal necesită doar o minge și câteva pietre care să servească drept stâlpi pentru poartă, echipamentul de tenis, lecțiile și deplasările la turnee sunt mult mai scumpe în tenis.

Dominic Thiem, fostul număr 3 mondial și campion de Grand Slam, a confirmat acest lucru în podcastul Jot Down Sport: „Tenisul este un sport pentru bogați. Între 13 și 18 ani, trebuie să investești aproape un milion de euro”.

Thiem, care a stabilit parteneriate substanțiale de-a lungul anilor pentru a-și completa premiile în bani, și-a deschis propria academie, după ce s-a retras. A analizat cu sinceritate situația cu care se confruntă copiii care visează să devină profesioniști: „De la 13 la 18 ani, sau până când băiatul sau fata începe să câștige bani, trebuie să plătești între 80.000 și 100.000 de euro pe an, o sumă incredibilă, pe care practic nimeni nu și-o poate permite. Chiar dacă îi ajutăm pe părinți și găsim sponsori sau investitori pentru a le finanța cariera, este totuși foarte scump. De exemplu, avem un jucător de 17 ani care concurează la US Open Junior și este foarte bun, dar când ai 15 sau 16 ani și începi să joci în turnee de categorie, călătorești aproape ca un profesionist: 30 sau 35 de săptămâni pe an. Și nu există niciun premiu”.

Investițiile private, soluția alternativă

Academiile, precum cea fondată de Thiem, sau fundații precum cea a lui Jannik Sinner pot da o mână de ajutor celor mai talentați tineri care nu au mijloace financiare adecvate. Există și o metodă alternativă, un mecanism de investiții private, care poate însă afecta viitorul lor. „Este o soluție destul de comună”, spune fostul număr 3 mondial.

„Cineva investește 50.000 sau 100.000 de euro pe an în tine și, în schimb, primește un procent din venitul tău viitor, de obicei plafonat la un anumit nivel. Și eu am făcut asta când aveam 15 sau 16 ani: primeam 80.000 de euro pe an și îi returnam începând cu 21 de ani, când am început să câștig mult mai mult”, afirmă Thiem.

Procesul de a deveni jucător profesionist de tenis, pe lângă faptul că necesită dăruire și sacrificiu combinate cu un talent de bază, necesită, prin urmare, oportunități financiare semnificative. Accesul la sport nu este deschis tuturor. Prin urmare, intrarea în lumea tenisului este complexă.

La 19 ani, Thiem a apelat la un consultant financiar pentru a-l ajuta să-și gestioneze averea în creștere: „Când am început să urc în clasament, am vrut doar să fiu sigur financiar până la sfârșitul carierei mele”.

„În turnee, cifrele publicate par enorme”, avertizează Thiem, „dar dintr-un cec de 65.000 de lire sterline la Wimbledon, poți pierde cu ușurință 60%: mai întâi impozitele în țara în care joci, apoi în propria țară și apoi costurile antrenorilor, fizioterapeuților, călătoriilor și ale echipamentului. Chiar și cu sponsori, trebuie să plătești impozite în funcție de zilele petrecute în țări precum Marea Britanie sau SUA, deoarece imaginea ta apare la televizor purtând hainele sau sigla lor”.