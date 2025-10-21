Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia

Simona Halep, 34 de ani împliniți pe 27 septembrie, s-a retras din tenis la începutul anului și are timp liber berechet la dispoziție.

Recent, „Simo”, divorțată de Toni Iuruc din septembrie 2022, a revenit la Cluj, în inima Ardealului, unde a asistat la un meci de baschet al echipei locale. L-a avut alături, și de această dată, pe Patrick Ciorcilă, care îi este ca o umbră.

Fost jucător de tenis de perspectivă, Patrick, 28 de ani, este directorul la Sports Festival și fiul directorului Băncii Transilvania, unul dintre sponsorii Simonei. Horia Ciorcilă are 61 de ani și ocupă funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

În 2013, juniorul Patrick se afla în circuitul echipei de Cupa Davis, fiind convocat la meciurile cu Finlanda şi cu Olanda, și a evoluat în calificările Openului României de la București, unde a pierdut la ucraineanul Serghei Stahkovsky, scor 3-6, 5-7. Fost învingător la Wimbledon în fața lui Federer, ucraineanul este în prezent implicat în războiul contra Rusiei.

Fără talent la fotbal

„Am început tenisul la 4 ani. La fotbal am încercat, dar n-am talent”, se prezenta „promisiunea” tenisului masculin românesc. În timp ce tatăl lui este șef la bancă, mama patrona o şcoală de tenis.

Steaua lui Patrick în tenis a apus, astfel că a luat-o pe calea administrației, devenind director și organizator de turnee precum Sports Festival sau a turneului feminin de tenis de la Cluj.

Pe când nu-i trecuseră coșurile de pe față, Patrick râvnea s-o cunoască pe cântăreața Antonia. „Mai ascult muzică. Îmi plac Rihanna, de afară, şi Antonia, de la noi. Pe Antonia chiar aşa vrea s-o cunosc, îmi place mult de ea, dar nu ştiu dacă am şanse”, spunea ardeleanul, acum 12 ani, pentru „Libertatea”.