Jannik Sinner, demonstrație de artă și de precizie. Campionul italian a trimis mingea în coș cu precizie de ceasornicar

În timpul unei sesiuni de antrenament la Viena, unde va concura la următorul turneu, Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), proaspăt câștigător la Six Kings Slam, își exersează drop shot-ul, încercând să trimită mingea într-un coș așezat dincolo de fileu. După câteva încercări, lovitura i-a ieșit, declanșând reacții de uluire din partea celor de pe margine.

A fost încă o demonstrație de tehnică și de precizie a campionului, căruia îi este atribuit un truc incredibil: a aprins, direct din serviciu, un băț de chibrit!

Sinner s-a întors mai bogat din Arabia Saudită, după ce a câștigat Six Kings Slam. L-a dominat în finală pe marele său rival, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP).

Le-a luat banii arabilor

Jucătorul născut în Tiroul de Sud a plecat acasă cu o rachetă din aur care cântărește patru kilograme și care are o valoare de 400.000 de euro.

Trofeul acordat italianului pentru câștigarea turneului demonstrativ este realizat în întregime din aur de 24 de karate.

Este o lucrare comandată special de Riyadh Season (organizația care organizează și gestionează evenimentele sportive și de altă natură care dau viață capitalei Arabiei Saudite, atrăgând turiști din întreaga lume).

Racheta este realizată de 10 persoane, care au trudit la ea timp de 164 de ore, fiind vorba despre piesă lucrată complet manual.