Ronaldo și Georgina pun la cale detaliile nunții. S-a aflat data celui mai așteptat eveniment: „Odată cu retragerea!”

Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Georgina Rodriguez (31 de ani) și-au oficializat relația în anul 2016, la scurt timp după ce fotbalistul cu origini portugheze a pus stop relației cu modelul Irina Shayk.

După aproape un deceniu de relație, Ronaldo și-a făcut curaj și a pus cea mai importantă întrebare partenerei sale. „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele!”, a răspuns Georgina, entuziasmată de cererea în căsătorie care i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi.

Georgina Rodriguez a făcut furori pe rețelele de socializare, atunci când a postat inelul pe care l-a primit de la starul portughez. O bijuterie extravagantă formată dintr-un diamant uriaș, de 40 de carate, estimat la nu mai puțin de 5 milioane de euro.

Potrivit jurnalistului spaniol Alberto Guzman, cel mai titrat cuplu din ultima vreme intenționează să organizeze nunta abia după Cupa Mondială 2026, turneu ce se va desfășura în Statele Unite, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie.

„Mi s-a spus că nunta va fi după finala din 19 iulie 2026, deoarece Ronaldo își dorește să își încheie cariera internațională la 41 de ani, în stil grandios!", a declarat jurnalistul, conform Marca.

CR7 are cinci copii

Este posibil ca grandiosul eveniment să se desfășoare chiar în Portugalia, țara natală a fostbalistului.

Nunta lui Cristiano Ronaldo ar putea însemna mai mult decât un simplu pas în viața personală. Pentru starul portughez, momentul s-ar putea transforma într-un adevărat simbol al încheierii unei cariere fotbalistice legendare, dar și retragerea „în sânul” familiei.

Superstarul are cinci copii: Cristiano Ronaldo Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și cea mai mică dintre ei, Bella Esmeralda.

Georgina Rodríguez este mama Alanei Martina și a Bellei Esmeralda, în timp ce Cristiano Jr., Eva și Mateo s-au născut cu ajutorul unor mame surogat.