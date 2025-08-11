Cristiano Ronaldo se căsătorește. Georgina Rodríguez a spus „Da, vreau”. Cum arată inelul de logodnă cu un diamant uriaș

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc de nuntă, după aproape nouă ani de relație. Anunțul logodnei a fost făcut de modelul argentinian printr-o postare pe Instagram, în care a prezentat inelul cu diamant și a scris mesajul emoționant: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”.

Cei doi formează un cuplu din 2016, relația lor devenind publică după despărțirea lui Ronaldo de Irina Shayk. În noiembrie 2017, Georgina a adus pe lume prima lor fiică, Alana Martina – al patrulea copil al starului portughez. Cinci ani mai târziu, în 2022, cuplul a devenit din nou părinți, când s-a născut Bella Esmeralda, într-o naștere gemelară marcată de pierderea fratelui ei, Angel.

Cel mai așteptat moment din viața personală a celebrului fotbalist

Anunțul logodnei a stârnit rapid reacții din partea fanilor și presei din întreaga lume, momentul fiind considerat unul dintre cele mai așteptate din viața personală a celebrului fotbalist.

Această nouă etapă în viața lui Cristiano Ronaldo marchează începutul unui capitol plin de speranță și fericire alături de Georgina și familia lor numeroasă. Fanii așteaptă cu nerăbdare detalii despre nunta ce promite să fie un eveniment de proporții, în care iubirea și familia vor fi în centrul atenției.

La postarea de pe Instagram-ul Georginei Rodriguez, reacțiile nu au întârziat să apară. În doar o oră, postarea cu inelul pe mâna vedetei a adunat peste 3 milioane de aprecieri și, de asemenea, milioane de comentarii de felicitare și de uimire din partea fanilor din întreaga lume.