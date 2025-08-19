Cirstiano Ronaldo, cu o mână pe primul trofeu la arabi. Al Nassr a învins campioana Arabiei Saudite

Într-o partidă contând pentru semifinalele din Supercupa Arabiei Saudite, Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a învins-o astăzi pe campioana Al-Ittihad cu 2-1 și și-a câștigat un loc în finală. Competiția se ține în Hong Kong.

Al Nassr, pregătită de portughezul Juan Jesus, cel care a făcut-o campioană pe Al Hilal acum două sezoane, s-a impus în primul său meci oficial.

Al Nassr a preluat conducerea după doar 10 minute prin senegalezul Sadio Mané. Șase minute mai târziu, Al Ittihad a egalat prin olandezul Bergwijn. Mané a primit un cartonaș roșu în minutul 25, dar acest lucru nu a influențat rezultatul final.

La mijlocul reprizei secunde, Ronaldo s-a desprins pe dreapta și i-a pasat mingea în centru conaționalului Joao Felix, care a înscris de la mică distanță, asigurându-le victoria și un loc în finală coechipierii săi.

Felix a fost eroul jocului. Portughezul adus cu 50 de milioane de euro de la Chelsea a mai marcat o dată, dar reușita lui a fost anulată după intervenția VAR, atrbitrul de centru sancționând un fault comis anterior de Ronaldo asupra brazilianului Fahinbo.

La Al Ittihad joacă francezul Karim Benzema, iar echipa este antrenată de francezul Laurent Blanc.

În cealaltă semifinală se vor înfrunta Al Ahli și Al Qadisiya.