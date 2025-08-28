search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Românii bat la porțile Europei: FCSB și Craiova forțează diseară accederea în grupe. Unde se văd meciurile

0
0
Publicat:

FCSB și Universitatea Craiova sunt la un meci distanță de tabloul principal din Europa League, respectiv Conference League. Cele două formații pornesc cu avantaj în meciurile cu Aberdeen și Istanbul Bașakșehir, în timp ce CFR Cluj încearcă marea cu degetul, sperând într-o remontada uimitoare cu Hacken, deși pleacă de la un 2-7.

Craiova și FCSB speră să ajungă în grupele competiiților europene. Foto Sportpictures
Craiova și FCSB speră să ajungă în grupele competiiților europene. Foto Sportpictures

Pentru FCSB, lucrurile par ceva mai liniștite, pentru că și în situația în care scoțienii ies învingători, campioana României tot va juca în grupe. Nu vor fi cele ale Europa League, ci ale Conference League, astfel că roș-albaștrii au o plasă de siguranță. Însă ambițiile lui Gigi Becali sunt pentru participarea în cea de-a doua competiție ca valoare a continentului, drept dovadă că patronul le-a promis jucătorilor o primă de 200.000 de euro dacă merg în Europa League și de doar 30.000 de euro dacă ajung în Conference League.

Asta pentru că și veniturile sunt diferite. În prima competiție, premiile de la UEFA, plus banii din vânzarea de bilete, drepturile TV, punctele câștigate ulterior în grupa europeană și market-poolul, ar ajunge la 17-18 milioane de euro. Dacă ar merge în Conference League, veniturile ar fi cam cu 10 milioane de euro mai mici.

Europa League, singurul țel al FCSB

Pe aceeași idee a mers și președintele Mihai Stoica: ”Este extrem de important să mergem în Europa League. Este o mare diferență între Europa League și Conference League. Echipele bune din Conference sunt doar cele care iau trofeul, în rest, nu prea sunt. În Europa League... uite cu ce echipe ne-am întâlnit anul trecut”.

FCSB va fi susținută pe Arena Națională, la meciul de astăzi cu Aberdeen, de circa 35.000 de suporteri, record pentru acest sezon, dar departe de cifrele înregistrate stagiunea anterioară, când se sărea de 50.000 de spectatori. Până acum, cea mai mare asistență a fost la partida cu Shkendija (1-2), meci cu 32.457 de fani în tribune, în urma căruia echipa antrenată de Charalambous și Pintilii a părăsit preliminariile Champions League.

Oltenii iau cu asalt stadionul

Și în Bănie va fi nebunie. Șansa craiovenilor, de a ajunge în faza finală a Conference League după un îndelungat șir de rateuri în Europa, i-a mobilizat pe suporterii Universității să ia cu asalt tribunele stadionului la meciul de diseară cu Istanbul Bașakșehir. Victoria din Turcia a elevilor lui Mirel Rădoi le-a trezit entuziasmul oltenilor, astfel că tribunele arenei Ion Oblemenco vor fi pline până la refuz. Pe lângă cele 25.000 de bilete, vor mai asista la meci și alți 4.000 de suporteri care au abonament.

Astfel, ”Leii” vor fi susținuți din tribune de aproximativ 29.000 de fani. Prilej pentru cei care se ocupă cu vânzarea biletelor pe "piața neagră" să facă profituri substanțiale, un bilet la tribuna a doua, care costa 70 de lei, ajungând să se vândă de 7 ori mai scump, cu 500 de lei. Spre deosebire de FCSB, pentru Universitatea, nu există decât o variantă: eliminarea în fața turcilor înseamnă automat și eliminarea din această ediție a cupelor europene.

Citește și: Când n-ai adversar, te bați singur. Situație explozivă în Bănie, deși Craiova merge ceas. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”

CFR, cu gândul la curățenie

În ceea ce privește pe CFR Cluj, echipa ardeleană va juca astăzi doar cu gândul de a mai spăla din rușine de la meciul tur din paly-offul Conference League, când a pierdut cu Hacken cu 7-2. Există voci vorbesc despre o minune și de o calificare miraculoasă, dar vicecampioana se axează pe schimbarea echipei din temelii. Patronul Ioan Varga, abia reîntors în țară după ce și-a rezolvat afacerile cu aur din Africa, a anunțat ieri că începe curățenia nu numai în lotul de jucători, ci ”pe toate palierele”. „Vin acasă și o să rezolv problema. O să curăț clubul, o să dau afară pe cine nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții. Curățenie, pe toate palierele. Asta este”, a spus amenințător finanțatorul vicecampioanei, pentru Prosport.

Ioan Varga a mers mai departe și a detaliat: „O să întăresc echipa. Voi face o echipă de 10 ori mai puternică, ca să nu mai existe discuții. Nu înțeleg de unde vine atâta răutate. Să bage ei 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească. Eu am luat 5 titluri, alții nu au luat nimic. Nu moare clubul când vor alții. O să aibă o surpriză cei care își doresc asta”.

Scoțienii, uimiți de bonusul promis roș-albaștrilor

Prima promisă de Gigi Becali jucătorilor campioanei pentru accederea în grupa Europa League, de 200.000 de euro de om, i-a uimit pe adversarii din Scoția. Declarațiile patronului au avut ecou și în presa britanică, unde Daily Record a publicat un articol intitulat ”Steaua București (n.r. FCSB) va oferi un bonus la victorie incredibil cu Aberdeen, conform spuselor patronului arogant, care a dezvăluit avantajele contractuale".

Demisia lui Dan Petrescu, explicată

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj a răspuns acuzațiilor că i-a acceptat imediat demisia lui Dan Petrescu, un antrenor valoros, cu rezultate excelente pe banca ardelenilor. „Nu suntem certați. El are problemele de sănătate și mi-a mai spus că vrea să se ocupe de tratamente. Oricând sănătatea este pe primul loc și îl susțin în asta. Fotbalul trece, dar cu sănătatea nu te poți juca. Am acceptat demisia pentru că știam de problemele lui”, a explicat Nelu Varga, pentru ProSport.

Formațiile românești, în cupele europene

Europa League, play-off, ora 21.30 (PRO TV): FCSB - Aberdeen (în tur 2-2)

Conference League, play-off, ora 20.30 (DigiSport 1, PrimaSport 1): Universitatea Craiova - Instanbul BB (2-1)

Conference League, play-off, ora 20.30 (DigiSport 2, PrimaSport 2): CFR Cluj - Hacken (2-7)

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
O nouă gaură în bugetul Romsilva: Cabane și pensiuni cu pierderi de milioane de lei anual. Veniturile și cheltuelile, ținute la secret
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
gandul.ro
image
HOROSCOP 28 august. Zi norocoasă pentru Raci, succes pentru Lei și energie creativă pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
digi24.ro
image
„Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim”. Anunțul făcut de Ionuț Moșteanu, șeful MApN
gsp.ro
image
Niciodată în 22 de ani! Gigi Becali a intrat în direct și a făcut o declarație în premieră
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
antena3.ro
image
Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Cât câștigă o cameristă la hotel în Spania. Salariul e atât de mic încât sindicatele cer schimbarea legii
playtech.ro
image
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Niciodată în 22 de ani! Gigi Becali a făcut o declarație în premieră, înainte de "finala" FCSB - Aberdeen
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
Tichete de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii arată cum se completează cererile
mediaflux.ro
image
„Planul e unul absolut normal în anii pe care îi trăim”. Anunțul făcut de Ionuț Moșteanu, șeful MApN
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură. Fiecare episod te provoacă să-ți pui întrebări morale neașteptate
click.ro
image
Surprizele Pro TV la 30 de ani! Carmen Tănase, în juriul Românii au talent: „Voi fi foarte empatică, dar și severă”. Daniel Pavel, un nou show de senzație
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Capsula timpului ce a aparținut Prințesei Diana, deschisă 34 de ani mai târziu: Ce se află înăuntru

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer