Românii bat la porțile Europei: FCSB și Craiova forțează diseară accederea în grupe. Unde se văd meciurile

FCSB și Universitatea Craiova sunt la un meci distanță de tabloul principal din Europa League, respectiv Conference League. Cele două formații pornesc cu avantaj în meciurile cu Aberdeen și Istanbul Bașakșehir, în timp ce CFR Cluj încearcă marea cu degetul, sperând într-o remontada uimitoare cu Hacken, deși pleacă de la un 2-7.

Pentru FCSB, lucrurile par ceva mai liniștite, pentru că și în situația în care scoțienii ies învingători, campioana României tot va juca în grupe. Nu vor fi cele ale Europa League, ci ale Conference League, astfel că roș-albaștrii au o plasă de siguranță. Însă ambițiile lui Gigi Becali sunt pentru participarea în cea de-a doua competiție ca valoare a continentului, drept dovadă că patronul le-a promis jucătorilor o primă de 200.000 de euro dacă merg în Europa League și de doar 30.000 de euro dacă ajung în Conference League.

Asta pentru că și veniturile sunt diferite. În prima competiție, premiile de la UEFA, plus banii din vânzarea de bilete, drepturile TV, punctele câștigate ulterior în grupa europeană și market-poolul, ar ajunge la 17-18 milioane de euro. Dacă ar merge în Conference League, veniturile ar fi cam cu 10 milioane de euro mai mici.

Europa League, singurul țel al FCSB

Pe aceeași idee a mers și președintele Mihai Stoica: ”Este extrem de important să mergem în Europa League. Este o mare diferență între Europa League și Conference League. Echipele bune din Conference sunt doar cele care iau trofeul, în rest, nu prea sunt. În Europa League... uite cu ce echipe ne-am întâlnit anul trecut”.

FCSB va fi susținută pe Arena Națională, la meciul de astăzi cu Aberdeen, de circa 35.000 de suporteri, record pentru acest sezon, dar departe de cifrele înregistrate stagiunea anterioară, când se sărea de 50.000 de spectatori. Până acum, cea mai mare asistență a fost la partida cu Shkendija (1-2), meci cu 32.457 de fani în tribune, în urma căruia echipa antrenată de Charalambous și Pintilii a părăsit preliminariile Champions League.

Oltenii iau cu asalt stadionul

Și în Bănie va fi nebunie. Șansa craiovenilor, de a ajunge în faza finală a Conference League după un îndelungat șir de rateuri în Europa, i-a mobilizat pe suporterii Universității să ia cu asalt tribunele stadionului la meciul de diseară cu Istanbul Bașakșehir. Victoria din Turcia a elevilor lui Mirel Rădoi le-a trezit entuziasmul oltenilor, astfel că tribunele arenei Ion Oblemenco vor fi pline până la refuz. Pe lângă cele 25.000 de bilete, vor mai asista la meci și alți 4.000 de suporteri care au abonament.

Astfel, ”Leii” vor fi susținuți din tribune de aproximativ 29.000 de fani. Prilej pentru cei care se ocupă cu vânzarea biletelor pe "piața neagră" să facă profituri substanțiale, un bilet la tribuna a doua, care costa 70 de lei, ajungând să se vândă de 7 ori mai scump, cu 500 de lei. Spre deosebire de FCSB, pentru Universitatea, nu există decât o variantă: eliminarea în fața turcilor înseamnă automat și eliminarea din această ediție a cupelor europene.

CFR, cu gândul la curățenie

În ceea ce privește pe CFR Cluj, echipa ardeleană va juca astăzi doar cu gândul de a mai spăla din rușine de la meciul tur din paly-offul Conference League, când a pierdut cu Hacken cu 7-2. Există voci vorbesc despre o minune și de o calificare miraculoasă, dar vicecampioana se axează pe schimbarea echipei din temelii. Patronul Ioan Varga, abia reîntors în țară după ce și-a rezolvat afacerile cu aur din Africa, a anunțat ieri că începe curățenia nu numai în lotul de jucători, ci ”pe toate palierele”. „Vin acasă și o să rezolv problema. O să curăț clubul, o să dau afară pe cine nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții. Curățenie, pe toate palierele. Asta este”, a spus amenințător finanțatorul vicecampioanei, pentru Prosport.

Ioan Varga a mers mai departe și a detaliat: „O să întăresc echipa. Voi face o echipă de 10 ori mai puternică, ca să nu mai existe discuții. Nu înțeleg de unde vine atâta răutate. Să bage ei 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească. Eu am luat 5 titluri, alții nu au luat nimic. Nu moare clubul când vor alții. O să aibă o surpriză cei care își doresc asta”.

Scoțienii, uimiți de bonusul promis roș-albaștrilor

Prima promisă de Gigi Becali jucătorilor campioanei pentru accederea în grupa Europa League, de 200.000 de euro de om, i-a uimit pe adversarii din Scoția. Declarațiile patronului au avut ecou și în presa britanică, unde Daily Record a publicat un articol intitulat ”Steaua București (n.r. FCSB) va oferi un bonus la victorie incredibil cu Aberdeen, conform spuselor patronului arogant, care a dezvăluit avantajele contractuale".

Demisia lui Dan Petrescu, explicată

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj a răspuns acuzațiilor că i-a acceptat imediat demisia lui Dan Petrescu, un antrenor valoros, cu rezultate excelente pe banca ardelenilor. „Nu suntem certați. El are problemele de sănătate și mi-a mai spus că vrea să se ocupe de tratamente. Oricând sănătatea este pe primul loc și îl susțin în asta. Fotbalul trece, dar cu sănătatea nu te poți juca. Am acceptat demisia pentru că știam de problemele lui”, a explicat Nelu Varga, pentru ProSport.

Formațiile românești, în cupele europene

Europa League, play-off, ora 21.30 (PRO TV): FCSB - Aberdeen (în tur 2-2)

Conference League, play-off, ora 20.30 (DigiSport 1, PrimaSport 1): Universitatea Craiova - Instanbul BB (2-1)

Conference League, play-off, ora 20.30 (DigiSport 2, PrimaSport 2): CFR Cluj - Hacken (2-7)