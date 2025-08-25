search
Când n-ai adversar, te bați singur. Situație explozivă în Bănie, deși Craiova merge ceas. „Nu ai cum să scuipi propriii jucători"

Publicat:

Universitatea Craiova este echipa momentului în România, fiind lider detașat în Superliga și cu un pas în grupa Conference League, după victoria de la Istanbul, cu Bașakșehir (2-1). Însă chiar așa, oltenii par că își dau cu stângul în dreptul, tensiunea plutind în Bănie.

Mirel Rădoi, un car de nervi la meciul cu Petrolul. Foto Sportpictures
Mirel Rădoi, un car de nervi la meciul cu Petrolul. Foto Sportpictures

la meciul de ieri cu Petrolul (2-0), imediat după ce Alexandru Crețu a deschis scorul, Mirel Rădoi a avut o ieșire nervoasă lângă banca tehnică. Antrenorul a făcut mai multe gesturi de revoltă la adresa suporterilor și a lovit cu pumnul banca de rezerve. La finalul celei de-a șasea victorii consecutive a Universității, Rădoi și-a explicat răbufnirea, declarându-se dezamăgit de atitudinea fanilor, care au huiduit echipa la scorul de 0-0.

Antrenorul a transmis că Universitatea Craiova nu are nicio șansă să treacă de Bașakșehir dacă atmosfera va rămâne aceeași. ”Mă cert cu banca de multe ori. Din păcate, sunt episoadele astea, nu pot să mă abțin, pentru că de o lună de zile și eu sunt om, și eu netuns, și eu mă bărbieresc în pungă în avion. Toată lumea are așteptări, dar ești pe prima poziție, nu ai cum la 0-0 să huidui jucătorii, nu ai cum să scuipi propriii jucători, nu ai cum să cerți jucătorii că joacă X și Y.

Să antreneze suporterii

Cumva, chiar dacă nu sunt normale reacțiile astea, am și eu limitele mele. Probabil, de acum încolo, dacă sunt așa nemulțumiți, o să stau pe bancă, nu mai ajutăm jucătorii de pe margine, să vină ei să conducă ei. Nu e vorba de certat, din fotoliu, toată lumea știe fotbal. E vorba despre reacții care nu sunt normale.

Înțeleg că toată lumea vrea să câștige, dar trebuie să înțeleagă că jucătorii sunt oameni. Nu avem ce face, ori mergem înainte, ori renunțăm. Nu mă doare, sunt obișnuit, viața a fost dură cu mine de mic. Cu durerea, mai greu. Va trebui să caut concentrare pe alte lucruri, că se va găsi probabil ceva și dacă vom câștiga campionatul, iar o să fie unul nefericit.

Ștefan Baiaram, incert pentru meciul de joi

Din păcate, dacă vom continua cu atmosfera asta, ce ne va aștepta cu Bașakșehir... nu mai avem nicio șansă să ne calificăm, vă spun sincer. Depinde foarte mult de comportamentul lor”, a spus Mirel Rădoi după meci, citat de DigiSport.

Iar aceasta nu este singura veste proastă pentru olteni. Cel mai în formă jucător, Ștefan Baiaram, s-a accidentat în meciul cu Petrolul și are șanse minime să joace în partida de joi cu turcii, decisivă pentru calificarea în grupa Conference League.

