Naționala de fotbal are nevoie de un succes în Bosnia-Herțegovina pentru a avea șanse să termine pe locul 3 în grupa din Liga Națiunilor la fotbal. Dacă va ocupa locul 4, România poate întâlni în „barajul de menținere / promovare” în Divizia B a Ligii Națiunilor una dintre formațiile de pe poziția a doua din Divizia C: Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia.

România este obligată să câștige în Bosnia-Herțegovina pentru a avea șanse la locul 3 Foto: Sportpictures

Naționala lui Gheorghe Hagi a evitat sâmbătă seara, pe Arena Națională, să stabilească un record negativ în istoria sa. Dacă s-ar fi înclinat în fața Poloniei, România ar fi înregistrat al 5-lea eșec la rând. Ceea ce nu s-a mai întâmplat în decursul timpului. Pe de altă parte, victoria obținută, chiar dacă a fost la limită (2-1) și după destule emoții, menține echipa noastră în cursa de a evita ultimul loc în Grupa 4. Naționala a făcut 3 puncte după primele 5 runde și, în cazul unei victorii la Zenica, ar totaliza 6. Ceea ce i-ar permite să depășească Polonia în clasament în cazul în care această formație n-ar reuși să se impună în fața Suediei, pe teren propriu.

Altfel, în situația în care va termina ultima, România va disputa, în martie 2027, un „baraj de menținere”, în dublă manșă, cu o formație clasată pe locul 2 în grupele din Divizia C. Și aceasta pentru că UEFA a schimbat regulamentul Ligii Națiunilor din această ediție. Fiindcă până acum clasarea pe ultimul loc într-o grupă din Divizia B însemna retrogradarea directă în C. Până ieri, se știau două dintre formațiile cu care s-ar putea întâlni România în caz de baraj. Una dintre acestea este Belarus, care a pierdut (0-2) cu Albania, iar cealaltă Cipru, care s-a înclinat clar (1-4) cu Muntenegru. Adică două formații pe care naționala le-a depășit în ultimii ani.

Celelalte două echipe care vor disputa „barajul” s-au decis în această seară, după închiderea ediției. Moldova a pierdut (0-1) în Insulele Feroe, în Grupa 3. Astfel că formația nordică a terminat pe locul 2, după Slovacia, care a scos un egal (2-2) în Kazahstan. În Grupa 4, Estonia a câștigat (2-1), acasă, cu Bulgaria, iar Islanda s-a impus (3-0), pe teren propriu, cu Luxemburg. Astfel că Islanda a câștigat grupa, cu 14 puncte, urmată de Estonia se afla pe 2, cu 12, Bulgaria, cu 4, și Luxemburg, cu 3. În acest condiții, Feroe și Estonia ar putea întâlni România în „barajul de menținere / promovare” în Divizia B a Ligii Națiunilor.

Hagi nu concepe să nu câștige

Cunoscut pentru faptul că-și dorește victoria în fiecare meci la care ia parte, Gheorghe Hagi a fost categoric în privința obiectivului cu care naționala noastră va aborda meciul din Bosnia-Herțegovina. „Mergem să jucăm la victorie. Moralul e bun şi sper să intrăm cu o echipă bună. Cele patru înfrângeri au fost dureroase. (...) Eram datori suporterilor şi încă mai suntem. Aşa că e de muncă. E o victorie frumoasă, venită într-un moment greu, dar atât”, a declarat Hagi, la Antena 1, după partida cu Polonia.

Gheorghe Hagi este optimist după victoria din meciul cu Polonia Foto: Sportpictures

Componenții naționalei știu, pe de altă parte, că meciul din această seară, de la ora 21.45, nu va fi deloc simplu. „Vom avea un meci dificil cu Bosnia. Trebuie să aducem în jocul nostru ambiţia şi determinarea despre care vorbeam pentru a face lucruri bune”, a spus Radu Drăguşin. Cu toate că va fi greu, tricolorii sunt deciși să câștige acolo. „Ne uităm la clasament şi nu ne convine deloc, însă nu depinde doar de noi, depinde şi de celălalt meci. În ultima partidă, cu Bosnia, vom merge acolo să câştigăm şi sperăm să reuşim să terminăm măcar pe locul 3. Trebuie să credem cu toţii în continuare că putem face lucruri extraordinare”, a spus Tudor Băluţă la Antena 1.

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Bosnia a câștigat ultimele 3 meciuri

Cu toate că Bosnia-Herțegovina nu este una dintre forțele fotbalului european, naționala noastră a avut mai mereu meciuri complicate cu aceasta. Cele două reprezentative s-au întâlnit de nouă ori până acum, iar adversarii au un mic avantaj. În sensul că România a câștigat patru meciuri, iar Bosnia-Herțegovina cinci. Cu mențiunea că naționala noastră stă mai bine la golaverajul direct: 16-12. Prima confruntare s-a disputat în 7 septembrie 2002 și a contat pentru preliminariile Campionatului European din 2004. România s-a impus cu 3-0, la Sarajevo. Returul s-a jucat în 7 iunie 2003, la Craiova, iar naționala noastră a câștigat cu 2-0.

Următoarele două partide s-au jucat în preliminariile Campionatului European din 2012. În 26 martie 2011, la Zenica, Bosnia-Herțegovina a obținut prima victorie în fața României: 2-1. Două luni după aceea, în 3 iunie, reprezentativa noastră s-a revanșat (3-0). Cele două formații și-au împărțit succesele și în ediția 2022 a Ligii Națiunilor. În 7 iunie 2022, Bosnia-Herțegovina a câștigat cu 1-0, la Zenica, iar România a triumfat cu 4-1 în 26 septembrie 2022, la București, într-un meci în care Bancu a dat 3 pase de gol, iar Pușcaș a izbutit „o dublă”.

Ultimele trei confruntări au fost câștigat de Bosnia-Herțegovina. În 21 martie 2025, pe Arena Națională din București, oaspeții s-au impus cu 1-0. Apoi, în 15 noiembrie 2025, la Zenica, România a pierdut (1-3) deși a deschis scorul prin Daniel Bîrligea în minutul 17. Aceste dispute au contat pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026, competiție la care Bosnia-Herțegovina a participat după ce a eliminat Italia. În sfârșit, ultimul meci direct s-a disputat în 28 septembrie anul acesta, la București. Și a consemnat un nou eșec al României, la fel de clar (2-4). Au marcat: Bîrligea (min. 28), Cicâldău (min. 62), respectiv Gigovic (min. 12), Miharemovic (min. 19), Tabakovic (min. 40) și Mahmic (min. 55).

Avem un „complex iugoslav” în sport

Eșecurile cu Bosnia-Herțegovina pot fi explicate și prin faptul că această formație ține de o zonă geografică în care se află și alte echipe cu care România nu se simte deloc confortabil. De altfel, la noi se vorbește de multă vreme despre „complexul iugoslav”, iar acesta a fost vizibil mai ales în fotbal, dar și în alte sporturi de echipă precum baschetul, handbalul, polo-ul sau voleiul. Numai în rugby națiunile ex-iugoslave n-au reușit să performeze până acum. Ceea ce este pe undeva ciudat ținând cont de faptul că acestea s-au remarcat mereu prin combativitate.

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Dacă ne referim strict la fotbal, România a avut un bilanț negativ cu fosta Iugoslavie. Iar unul dintre cele mai dure eșecuri cu această formația s-a produs pe stadionul Ghencea, în 13 noiembrie 1977. Cu toate că au condus cu 3-2 la pauză și 4-3 în repriza secundă, tricolorii au pierdut dramatic (4-6), ratând și calificarea la Campionatul Mondial din 1978. Și după destrămarea Iugoslaviei, naționala noastră a avut meciuri dificile cu țările apărute ulterior. Cu Serbia a fost acel 0-5 de la Belgrad din preliminariile CM 2010. Cu Croația, „Generația de aur” a pierdut (0-1) în optimile de finală ale CM 1998.

Există, totuși, și excepții care infirmă ideea că ar exista un „complex ex-iugoslav”. La nivelul echipelor de club, Steaua, respectiv FCSB au un palmares pozitiv în cupele europene împotriva echipelor din spațiul ex-iugoslav. De asemenea, în handbal, însă la feminin, România a câștigat frecvent cu formațiile din fosta Iugoslavie. Nu este cazul băieților, care au pierdut (25-30) cu Kosovo, de pildă, chiar la București, în 2021.

Liga Națiunilor

Divizia B – Grupa 4

Etapa a 6-a (ultima)

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia – Suedia...............................21.45

Bosnia-Herțegovina – România........21.45

Clasament

1. Suedia 5 3 1 0 7-3 10

2. Bosnia-Herțegovina 4 2 2 0 6-3 8

3. Polonia 4 1 1 2 7-4 4

4. România 4 0 0 4 3-13 0