David Popovici, mesaj pentru „suporterii de rezultat” care întorc spatele naționalei României după eșec: „Mi se pare greșit!”

David Popovici a vorbit despre sacrificiile care stau în spatele marilor performanțe și despre felul în care sportivii sunt priviți atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor.

David Popovici Foto: Facebook/Universitatea din București

Înotătorul român a participat în calitate de speaker la evenimentul Impact SEE, unde le-a vorbit celor prezenți despre drumul către excelență, despre presiunea competițiilor și despre perioadele mai dificile prin care trece un sportiv de performanță.

Discuția a venit chiar în ziua în care Popovici și-a reluat pregătirea pentru următorul mare obiectiv al carierei: Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Campionul român a abordat și perioada de după Jocurile Olimpice de la Paris, când succesul din bazin a fost urmat de o etapă mai complicată, despre care a ales să vorbească deschis.

Ce părere are Popovici despre criticii echipei naționale

Popovici a făcut referire și la reacțiile apărute în jurul echipei naționale de fotbal, după începutul slab din Liga Națiunilor. România a pierdut primele două meciuri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia-Herțegovina, iar criticile nu au întârziat să apară.

În acest context, înotătorul a vorbit despre relația dintre sportivi și cei care îi susțin. Mesajul său a fost că un sportiv nu ar trebui să simtă că are alături de el publicul doar atunci când câștigă. Potrivit lui Popovici, dacă suporterii își asumă victoriile sportivilor și simt mândrie atunci când aceștia reprezintă România, aceeași apropiere ar trebui să existe și în momentele dificile.

Un „NOI am câștigat” nu ar trebui transformat în „Ei își bat joc”

O înfrângere nu ar trebui să transforme imediat relația dintre public și sportiv într-una bazată pe reproșuri sau respingere.

„O să spun ce înseamnă, ca spectator, să simți, să ajungi să te identifici cu o echipă, ce înseamnă să se joace cu nervii. Mi se pare greșit ca spectator să te raportezi, indiferent ce sport urmărești, în felul ăsta la cei ce practică sportul, la cei care încearcă să ducă numele României mai sus. Tot sentimentul ăsta de identificare poate fi puțin modificat, în așa fel încât să nu o luăm ca pe ceva personal în momentul în care pierde, fie că e vorba despre echipa națională de fotbal, despre mine sau așa mai departe. Atât timp cât spunem, în momentul în care câștigă echipa sau individul, «NOI am câștigat, NOI suntem mândri că suntem români», să nu ajungem, în momentul în care nu ne iese sau nu le iese, să ne detașăm, că «EI își bat joc, că EI se joacă cu nervii noștri»!”, a declarat David Popovici, astăzi.