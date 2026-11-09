 Cristi Chivu își dă și cămașa de pe el! Gestul antrenorului l-a lăsat cu gura căscată pe David Popovici: „Ca să vedeți ce fel de om este!” | adevarul.ro
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Cristi Chivu își dă și cămașa de pe el! Gestul antrenorului l-a lăsat cu gura căscată pe David Popovici: „Ca să vedeți ce fel de om este!”

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David Popovici a revenit luni în România, după escapada de la Milano, unde a urmărit partida dintre Inter și Como, câștigată de formația lui Cristian Chivu cu 2-0.

Cristi Chivu, alături de David Popovici
Cristi Chivu, alături de David Popovici Foto: Instagram @inter

Înotătorul în vârstă de 22 de ani a ajuns pe aeroport în jurul orei 12:10, alături de iubita sa, și a povestit cum a decurs întâlnirea cu antrenorul român, dar și ce impresie i-a lăsat atmosfera de pe San Siro.

Gestul făcut de Chivu care l-a surprins plăcut

Popovici își dorea un autograf pentru unul dintre membrii echipei sale, însă nu avea un tricou pe care să-l semneze. Fără să stea pe gânduri, tehnicianul lui Inter și-a scos propriul tricou și i l-a oferit după ce l-a semnat. David a primit și un tricou cu numărul 54, însă a preferat să păstreze pentru el motivul pentru care a fost ales acest număr.

„Am mers în Milano pentru o întâlnire cu sponsorul meu tehnic. Le-am oferit unor copii, oameni de vârsta mea, dar și mai mari câteva dintre secretele noastre. Au fost foarte ascultători și au înțeles tot. E una dintre acțiunile pe care le fac cu o parte din sponsorii mei.

O întâlnire extrem de frumoasă. Un om pe care eu și nu numai eu, ci toată echipa mea, îl apreciem foarte tare. A fost o întâlnire, și zic asta în cel mai bun mod posibil, foarte simplă și umană. Am avut foarte multe de discutat, multe de împărtășit, mi-a făcut turul vestiarului, turul unei părți din stadion. O discuție de la om la om foarte - foarte utilă.

Nu mi-a explicat semnificația numărului 54, pentru că eu l-am ales. Aici e un secret. E ceva ce prefer să păstrez personal. Spre rușinea mea, a fost pentru prima oară când am mers la un meci de fotbal. Și acum așteptările mele sunt extraordinar de ridicate, după ce am fost pe San Siro, despre care știam. A fost și o victorie foarte - foarte tare.

„Dacă nici asta nu spune despre tine ce fel de om ești...”

Am făcut galerie, m-am simțit foarte mândru. Am avut locurile foarte apropiate de locul în care îl puteam vedea pe domnul Chivu, m-am simțit foarte mândru să știu că cineva din aceeași țară antrenează o echipă atât de puternică. E un maestru în ceea ce face și un strateg excelent și o persoană pe care o admirăm. M-a impresionat implicarea fanilor, cred că am înțeles mai bine munca din spate. Am fost fascinat de cum cei 22 de jucători reușesc să facă față presiunii unui stadion cu 75.000 de oameni. Posibil să mai merg la meciuri, posibil și la Dinamo, clubul meu.

O treabă care, în cazul în care nu știați deja, dar mie mi-a arătat ce fel de om poate să fie Cristian Chivu. În momentul în care i-am spus că toată echipa mea îl apreciază, un om de bază și-ar fi dorit un autograf, dar nu aveam tricou. Nu am găsit, am căutat, dar vestiarul se golise, am rămas doar noi. Și-a dat tricoul jos de pe el și l-a semnat. Dacă nici asta nu spune despre tine ce fel de om ești...

Avem, cred, foarte multe subiecte în comun despre care putem să vorbim. Are dublul vieții mele, are experiența de sportiv și antrenor, cred că am foarte multe de învățat de la el. Cred că e extraordinar de greu care se ocupă de o echipă atât de puternică, să gestioneze orgoliile unor sportivi tineri, faptul că poate să le câștige respectul mi se pare fascinant!”, a declarat David Popovici, conform GSP.

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