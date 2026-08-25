România a pierdut din nou cu 2-3 la europenele feminine de volei

Naționala feminină de volei a disputat două meciuri la Campionatul European, pierzându-le pe ambele la mare luptă. După ce s-a înclinat (2:3) în fața Olandei, a înregistrat același rezultat și cu reprezentanta Azerbaidjanului, gazda meciurilor din Grupa C.

Voleibalistele noastre au făcut două meciuri bune, însă au pierdut în „decisiv” Foto: CEV

Ambele confruntări s-au derulat parcă după același tipar. Cu Olanda, tricolorele au avut puterea să revină și să egaleze la unu și la doi, însă au fost depășite clar în „decisiv”: 21-25, 28-26, 15-25, 25-22, 9-15. În această confruntare s-au remarcat Ioana Baciu (19 puncte) și Rodica Buterez (18p), în atac, Diana Vereș (20%), la preluare, Sorina Miclăuș (2 blocaje) și Tara-Anamaria Cristea (2 blocaje), în apărare.

Cu Azerbaidjan scenariul s-a repetat doar că de data aceasta s-a revenit de la 0-2 la seturi: 21-25, 23-25, 25-15, 25-22, 8-15. În această partidă au ieșit în prim-plan Iuna Zadorojnai (19 puncte), Rodica Buterez (18p) și Sorina Miclăuș (13p), în atac, respectiv Buterez (6%), Miclăuș (6%) și Vereș (6%), la preluare.

În celelalte meciuri din Grupa C s-au înregistrat următoarele rezultate: Azerbaidjan - Portugalia 3:1, Belgia - Spania 3:2, Portugalia - Belgia 0:3, Spania - Azerbaidjan 0:3 și Olanda - Portugalia 3:0.

România ocupă locul 2 în grupă, cu 2 puncte, după Azerbaidjan (8p), Belgia (5p) și Olanda (5p), respectiv înaintea Spaniei (1p) și Portugaliei (0p).

Naționala noastră va întâlni astăzi, la ora 14.30, Belgia, și va disputa confruntările cu Portugalia, în 27 august (17.30) şi cu Spania, în 28 august (14.30).

Campionatul European feminin de volei se desfășoară între 21 august - 6 septembrie, în Turcia, Cehia, Azerbaidjan şi Suedia.

Iată rezultatele din celelalte grupe:

Grupa A (Turcia): Turcia - Letonia 3:0, Germania - Slovenia 0:3, Ungaria - Polonia 0:3, Letonia - Germania 1:3, Slovenia - Turcia 1:3, Polonia - Letonia 3:1 și Turcia - Ungaria 3:0. Clasament: 1. Turcia (9 puncte), 2. Polonia (6p), 3. Slovenia (3p), 4. Germania (3p), 5. Letonia (0p), 6. Ungaria (0p).

Grupa B (Cehia): Austria - Serbia 0:3, Bulgaria - Ucraina 3:0, Cehia - Grecia 3:1, Ucraina - Grecia 2:3, Austria - Cehia 0:3, Grecia - Bulgaria 3:1, Cehia - Serbia 1:3, Ucraina - Austria 3:0 și Serbia - Bulgaria 3:0. Clasament: 1. Serbia (9p), 2. Cehia (6p), 3. Grecia (5p), 4. Ucraina (4p), 5. Bulgaria (3p), 6. Austria (0p).

Grupa D (Suedia): Franța - Slovacia 3:0, Croația - Italia 0:3, Suedia - Muntenegru 3:0, Italia - Muntenegru 3:0, Slovacia - Suedia 2:3, Franța - Croația 3:0, Suedia - Italia 0:3, Croația - Slovacia 3:2 și Muntenegru - Franța 0:3. Clasament: 1. Franța (9p), 2. Italia (9p), 3. Suedia (5p), 4. Croația (2p), 5. Slovacia (2p), 6. Muntenegru (0p).

După disputarea fazei grupelor, primele patru clasate vor juca în optimile de finală. Echipele din grupa României vor evolua la Istanbul, împotriva celor calificate din grupa A. Apoi, sferturile de finală vor fi găzduite de Istanbul şi Brno, iar semifinalele şi finala se vor ține la Istanbul.

Deţinătoarea trofeului este Turcia. La ediţiile precedente ale CE, România a avut următoarele clasări: 1949 - locul 4, 1950 - locul 5, 1951 - nu s-a calificat, 1955 - locul 4, 1958 - locul 4, 1963 - locul 3, 1967 - locul 9, 1971 - locul 7, 1975 - locul 7, 1977 - locul 6, 1979 - locul 5, 1981 - locul 7, 1983 - locul 6, 1985 - locul 11, 1987 - locul 8, 1989 - locul 4, 1991 - locul 6, 1993 - locul 10, 1995 - nu s-a calificat, 1997 - locul 12, 1999 - locul 6, 2001 - locul 7, 2003 - locul 8, 2005 - locul 10, 2007 - nu s-a calificat, 2009 - nu s-a calificat, 2011 - locul 12, 2013 - nu s-a calificat, 2015 - locul 15, 2017 - nu s-a calificat, 2019 - locul 13, 2021 - locul 23, 2023 - locul 11.