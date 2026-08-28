România a mai calificat trei bărci în finalele Campionatului Mondial de canotaj

Echipajele țării noastre au avut și ieri evoluții foarte bune la Campionatul Mondial de canotaj care se desfășoară la Amsterdam (Olanda). Alte trei bărci s-au calificat în Finalele A.

Canotorii români au cucerit 8 medalii la Campionatul European din Italia Foto: FR de Canotaj / Balint Czucz

La patru rame feminin, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu şi Geanina Juncanariu au ocupat ocupat locul 2 în semifinala a doua (06:42,06), după Statele Unite ale Americii (06:34,05).

Echipajul masculin de patru rame, în formula Cosmin Iulian Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc şi Ciprian Tudosă, a încheiat pe locul 3 în prima semifinală (06:01,73), fiind devansat de SUA (05:57,48) şi Marea Britanie (05:58,30). Cu toate acestea, barca noastră s-a calificat în Finala A.

La patru vâsle feminin, Roxana Anghel, Gabriela Tivodariu, Andrada Moroşanu şi Iulia Bălăucă au prins Finala A după ce s-au clasat pe locul al 2-lea în a doua semifinală (06:23,15), după Statele Unite ale Americii (06:20,41).

La masculin, Mihăiţă Ţigănescu, Alexandru Gherasim, Florin Horodişteanu şi Ioan Prundeanu au ocupat ultimul loc (șase) în semifinala a doua (06:02,54). Barca noastră a fost întrecută de Marea Britanie (05:44,40), Germania (05:44,61), SUA (05:45,62), toate calificate în Finala A, China (05:54,48) şi Cehia (05:55,23). România va evolua în Finala B.

Miercuri, echipajele româneşti de dublu rame (Adriana Adam şi Simona Radiş, respectiv Ştefan Berariu şi Florin Lehaci) s-au calificat în Finalele A.

La feminin, Adriana Adam și Simona Radiș s-au impus în prima semifinală în 07 minute, 20 de secunde și 94 de sutimi, urmate fiind de Chile (07:29.85).

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au încheiat pe locul 3 în prima semifinală la masculin (06:43,11), devansați de Noua Zeelandă (06:39,99) și Australia (06:41,84).

Campionii olimpici la dublu vâsle, Andrei Cornea și Marian Enache, s-au clasat pe ultimul loc (6) în semifinala a doua, astfel că vor evolua în Finala B. Olanda a avut cel mai bun timp (06:24,80), urmată de Serbia (06:26,99) și Spania (06:30,25), toate calificate în Finala A, Croația (06:33,64), Germania (06:36,28) și România (06:39,81).

Mihai Chiruță s-a calificat în sferturile de finală ale probei masculine de schif simplu, după ce a ocupat locul 2 în seria a doua (07:23,59).

La schif simplu feminin, Bianca Ifteni a prins sferturile de finală, deși a încheiat pe locul 4 în prima serie (08:13,74).