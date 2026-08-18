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Andrei Cornea și Marian Enache vor fi din nou în aceeași barcă

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La puțin timp după ce a ocupat locul 1 pe națiuni la CE de la Varese (Italia), lotul național de canotaj seniori pregătește participarea la Campionatul Mondial de la Amsterdam (Olanda), care se va desfășura săptămâna viitoare. Ca noutate, Marian Enache și Andrei Cornea vor concura din nou la dublu vâsle, o probă în care au cucerit titlul olimpic în 2024, la Paris.

Andrei Cornea și Marian Enache cred că pot reface „dublul de aur” (Foto: Marian Burlacu)
Andrei Cornea și Marian Enache cred că pot reface „dublul de aur” (Foto: Marian Burlacu)

Aflați la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” de la Siliștea Snagovului, canotorii seniori se află pe ultima linie dreaptă cu pregătirile. Ei se antrenează la primele orele ale dimineții atât pentru a evita ambarcațiunile care ies pe lac, cât și fiindcă temperatura este extrem de ridicată în cursul zilei.

La finalul antrenamentului de astăzi, sportivii s-au reunit în zona de lângă hangar, nu înainte de a-și curăța bărcile și de a-și aranja vâslele și ramele pe rastele. Ei au îmbrăcat tricouri albe cu sigla FRC și pe care scria „Campioni” în cadrul unei acțiuni organizate împreună cu sponsorul Top Line, companie care face donații și direcționează procente din vânzări pentru susținerea lotului olimpic.

După evoluția remarcabilă pe care au avut-o la Jocurile Olimpice de la Paris, când au cucerit titlul olimpic, Marian Enache și Andrei Cornea au câștigat medalia de argint la CE 2025 de la Plovdiv (Bulgaria), fiind depășiți de barca Poloniei, și au terminat pe locul 6 la CM 2025 de la Shanghai (China), după Polonia, Serbia, Irlanda, Spania și Elveția. În acest an, Enache și Cornea n-au mai concurat împreună, primul având unele probleme de sănătate. Cei doi au participat la CE din Italia, însă în bărci diferite. Alături de Mihăiță Țigănescu, Florin Horodișteanu și Ioan Prundeanu, Andrei a concurat cu barca de 4 vâsle, ocupând locul 4, iar Marian a fost tot pe 4 la dublu vâsle, cu Andrei Lungu (pe podium au urcat Serbia, Spania și Croația), și a cucerit titlul continental în proba similară mixtă, alături de Iulia Bălăucă.

Purtând tricouri albe care puneau în evidență faptul că România a ocupat locul 1 la CE de la Varese, Andrei Cornea și Marian Enache au vorbit despre obiectivele pe care le au. Și, desigur, cei doi își doresc să revină la vârf cât mai rapid. „Au trecut doi ani de când am obținut medalia olimpică de aur și un an de când am concurat ultimul oară împreună. Ne dorim să facem o figură frumoasă la Campionatul Mondial, deși nu am avut timp de recuperare și să eliminăm stresul care ne-a fost indus în urma Campionatului European. Cu siguranță că acest Mondiale ne va aduce niște informații foarte benefice în ceea ce privește Jocurile de la Los Angeles”, a spus Enache.

Aflat alături, Andrei Cornea a subliniat că deși n-au mai concurat în aceeași barcă au rămas conectați, amândoi pregătindu-se în același loc: „N-am fost niciodată despărțiți pentru că ne-am antrenat în aceeași sală, pe aceleași aparate. Am fost împreună chiar dacă vâsleam în bărci diferite. Tot împreună am fost, iar acum doar ne-am pus în aceeași barcă și ne apropiem ușor, ușor de viteza aceea maximă a noastră pe care putem să o obținem”.

Cei doi își propun să obțină „rezultate foarte frumoase”. Și o fac chiar dacă statul român nu și-a onorat promisiunea în ceea ce privește premierea performanțelor obținute și de canotori. „Unii sportivi au nevoie mai mult de acești bani, alții mai puțini, dar (...) ne concentrăm la rezultatele pe care ne dorim să le obținem și încercăm să nu rămânem niciodată ancorați în valori materiale. Dacă ne gândim la bani, întotdeauna ne pot deconecta. Avem nevoie de acești bani. E munca noastră și cred că fiecare sportiv își dorește să se simte recompensat la un moment dat”, a spus Marian Enache, care a subliniat că „latura financiară, este cumva, să zicem, pe al doilea plan. Pentru noi să obținem medalii și să ne luptăm cu timpii noștri este prima prioritate pe care o avem”.

La CM de la Amsterdam, România va fi reprezentată de 14 echipaje, iar printre acestea se vor afla, desigur, cele care au cucerit medalii la CE de la Varese (șase de aur, una de argint și una de bronz).

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