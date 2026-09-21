George Simion, reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT: „Oricare din noi poate fi următorul. România este o dictatură”

Liderul AUR, George Simion, a comentat operațiunea DIICOT care îl vizează pe Călin Georgescu, ridicat luni, 21 septembrie, din trafic. Simion a acuzat existența unor „abuzuri” și a transmis că „oricare din noi poate fi următorul”.

George Simion, liderul AUR Foto: Mediafax

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris George Simion pe Facebook.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat luni dimineață, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, în cadrul unei anchete care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au efectuat percheziții. În total, anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Ancheta este instrumentată de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Cum a funcționat mecanismul

Potrivit DIICOT, dosarul îi vizează pe trei suspecți: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Procurorii susțin că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la sume importante de bani și ar fi putut obține finanțări pentru persoane interesate să-și dezvolte afacerile în România.

În realitate, potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost obținerea banilor depuși drept garanție pentru accesarea unor finanțări.

Din actele de urmărire penală ar rezulta că, începând din septembrie 2021, suspecții ar fi indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară.

Victima ar fi transferat peste 1 milion de euro, bani prezentați drept garanție pentru acordarea finanțării.

Ulterior, suspecții i-ar fi spus că valoarea creditului poate fi majorată până la 15 milioane de euro, însă cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. În aceste condiții, persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro.

Astfel, prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Documentele analizate în dosar indică, potrivit informațiilor publicate luni, legături între persoanele implicate și mai multe entități prin care ar fi urmat să fie obținută finanțarea.

În ordonanța DIICOT este menționat Ionel Rusen, despre care anchetatorii susțin că ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Potrivit declarației persoanei vătămate, cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea liniei de credit.

În documentele din dosar apare și un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Potrivit anchetatorilor, același cont ar fi fost indicat atât pentru plata garanției, cât și în documentele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.