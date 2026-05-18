Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Remus Pricopie la Interviurile Adevărul, de la ora 11.00

Sărbătoare cu torțe și artificii în Hunedoara. Corvinul a revenit în prima ligă de fotbal după 34 de ani

Mii de hunedoreni au celebrat revenirea echipei Corvinul Hunedoara în prima ligă de fotbal a României, după 34 de ani. Seara, sărbătoarea s-a mutat în Centrul vechi al orașului, luminat de torțe și de artificii.

Suporterii au celebrat promovarea echipei de fotbal Corvinul, în Liga I. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Suporterii Corvinul Hunedoara au avut de așteptat peste trei decenii revenirea echipei în prima ligă de fotbal a României.

Meciul se sâmbătă cu FC Bihor, încheiat la egalitate, 1-1, a fost ultimul din acest sezon și prilejul unei sărbători pentru echipă și pentru miile de suporteri care au umplut tribunele Stadionului Corvinul.

Seara, sărbătoarea s-a mutat în Centrul vechi al orașului. Locul de pe malul Cernei, aflat la poalele Castelului Corvinilor a fost luminat de artificiile și torțele aprinse de suporterii veniți la sărbătoare.

„Am crezut, am luptat, am reușit”, a fost mesajul transmis de FC Corvinul Hunedoara, după câștigarea Ligii a doua și promovarea din 2026, la 34 de ani de la ultimele meciuri jucate de formația hunedoreană pe prima scenă a fotbalului românesc.

Corvinul Hunedoara, revenire spectaculoasă în prima ligă

Corvinul Hunedoara, club înființat în 1921 și care a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri, a fost una dintre echipele populare ale României în anii ’80, când echipa s-a aflat sub conducerea lui Mircea Lucescu și, mai târziu, a lui Ion V. „Jackie” Ionescu.

Declinul sportului hunedorean a început în anii ’90, odată cu cel al industriei locale și al economiei orașului. Corvinul Hunedoara a retrogradat în 1992 în Divizia B, după 12 ani petrecuți pe prima scenă a fotbalului românesc. Echipa a continuat să activeze în liga a doua până la mijlocul anilor 2000. În 2004, Federația Română de Fotbal a decis retrogradarea directă a echipei în Divizia C, din cauza unor datorii de 48.000 de euro către câțiva jucători. La acestea se adăugau alte datorii, de circa 250.000 de euro, la bugetul de stat.

În 2021, municipalitatea a reușit să achiziționeze brandul Corvinul Hunedoara de la un om de afaceri, cu sprijinul foștilor fotbaliști ai clubului și al susținătorilor echipei. Astfel, formația hunedoreană a putut reveni în competiții sub numele care a consacrat-o.

În 2023, Corvinul Hunedoara a ajuns din nou în Liga a doua de fotbal, după 15 ani de absență. În sezonul 2023-2024, echipa s-a clasat pe locul al doilea la finalul campionatului, dar nu a avut drept de promovare în prima ligă. Tot atunci, Corvinul a câștigat Cupa României și a revenit, după 42 de ani, în competițiile europene. În 2026, Corvinul revine în prima ligă de fotbal, însă nu va putea juca la Hunedoara, deoarece stadionul local va fi demolat, pentru a face loc unei noi arene.

