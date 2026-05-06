Corvinul Hunedoara, clubul de fotbal scos din anonimat de Mircea Lucescu, este în sărbătoare. Echipa a reușit să devină prima promovată în Superligă. Revenirea pe prima scenă are loc după o absență de 34 de ani.

Corvinul Hunedoara a învins-o pe FC Voluntari cu 2-0, scor stabilit încă din prima repriză, și și-a asigurat matematic promovarea directă pe prima scenă a României. Este etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 2.

Corvinul Hunedoara este câștigătoarea Cupei României din 2024.

FC Corvinul 1921 Hunedoara, echipă antrenată de Florin Maxim, s-a întors pe prima scenă a fotbalului românesc pentru prima dată după sezonul 1991/1992. Anul trecut, clubul care și-a sărbătorit centanarul de existență în 2021 nu a avut drept de promovare.

Între timp, Primăria a găsit forma de organizare care să-i permită să primească licența pentru Superligă. La nivelul lotului, arhitectul este impresarul Bogdan Apostu, care i-a pus la dispoziție lui Florin Maxim o echipă bună.

Cum arăta România acum 34 de ani

@ De acum 34 de ani, România are parte de prăbușire demografică. Ultimul an cu spor natural pozitiv (anual) al populației a fost 1991. Din 1992, România a înregistrat, în fiecare an, doar valori negative, anunță INS.

@ Primul tur al alegerilor prezidențiale din 1992 din România a avut loc la data de 27 septembrie 1992, iar turul doi la data de 11 octombrie 1992. Ion Iliescu a fost ales președinte, obținând în turul doi 61,43% din voturi, surclasându-l astfel pe candidatul opoziției, Emil Constantinescu, din partea Convenției Democrate Române (CDR). Premieri au fost în acel an Theodor Stolojan și Nicolae Văcăroiu.

@ În 1992 se nășteau Elena Bogdan și Ana Bogdan, jucătoare de tenis. Prima este mai puțin cunoscută, remarcându-se doar în perioada junioratului. A pierdut finala junioarele de la Roland Garros 2008 în fața Simonei Halep. În 1992, Simona Halep avea deja un an.

@ Moneda euro, pe care românii o văd „umflându-se” în fiecare zi ca efect al instabilității politice, nu exista. Urma să fie lansată la 1 ianuarie 1999.