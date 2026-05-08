Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Corvinul Hunedoara, revenire de poveste în Liga I. Cum a renăscut din ruină clubul lui Mircea Lucescu

Corvinul Hunedoara a revenit în prim-planul fotbalului românesc, promovând în prima ligă după 34 de ani. Echipa dispăruse la mijlocul anilor 2000, dar a revenit spectaculos. Însă, în Hunedoara, niciun stadion nu poate găzdui meciuri de Liga I, iar vechile cluburi sportive au ajuns amintire.

Corvinul Huendoara și-a asigurat prezența în prima ligă. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Mai mult de trei decenii au avut de așteptat suporterii clubului Corvinul Hunedoara pentru a-și revedea echipa locală în prima ligă de fotbal a României. Miercuri, 6 mai 2026, în urma victoriei obținute la Hunedoara cu FC Voluntari (2 - 0), Corvinul Hunedoara a promovat în Liga I de fotbal, la doi ani după ce a câștigat Cupa României.

Florin Maxim a readus Corvinul în Superliga

Florin Maxim a condus în ultimii ani echipa spre o performanță neașteptată pentru un club care în urmă cu cinci ani, în mai 2021, când a sărbătorit centenarul fotbalului hunedorean, activa în Liga a treia de fotbal, sub numele CS Hunedoara.

„Când am venit, erau 200 de oameni, galeria nu era alături de noi, trebuie menționate și aceste lucruri. Ușor am început să credem toți în acest proiect. Am promovat în Liga a doua, am promovat apoi și sportiv, dar nu am avut dreptul de a juca în prima ligă, după ce Voluntari a făcut o petiție să nu avem dreptul să promovăm pentru că am jucat în meciurile europene și era început campionatul. Dar ironia sorții a făcut ca aici, la Hunedoara, pe acest stadion vechi, să obținem această promovare”, a declarat Florin Maxim, după meciul cu FC Voluntari.

Din sezonul următor, Corvinul Hunedoara va juca în prima ligă de fotbal, însă promovarea nu a rezolvat problemele clubului susținut de municipalitatea din Hunedoara. Stadionul Corvinul Hunedoara, construit la sfârșitul anilor ’50 și inaugurat în 2 mai 1960, la un meci Corvinul - CFR Arad, nu îndeplinește condițiile pentru a găzdui meciuri din Superliga.

Investițiile necesare nu mai pot fi realizate de administrația locală, deoarece arena va fi demolată pentru a lăsa locul viitorului stadion Corvinul din Hunedoara, cu 10.100 de locuri, aflat în faza de proiectare, o investiție estimată la 209,96 milioane de lei, contractată de Compania Națională de Investiții.

Județul plin de stadioane vechi

Niciun stadion din județul Hunedoara nu îndeplinește în prezent condițiile de a găzdui meciuri de fotbal din prima ligă. În ultimele decenii, investițiile majore în infrastructura sportivă au fost rare într-un județ în care fotbalul a fost una dintre pasiunile comunităților muncitorești.

Corvinul Hunedoara a promovat în Liga I Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
În deceniile de comunism, fotbalul a purtat amprenta metalurgiei și a mineritului. Pe lângă Jiul Petroșani, Cetate Deva și Corvinul Hunedoara, multe echipe hunedorene au purtat nume simbolice pentru economia locului: Minerul Lupeni, Minerul Petroșani, Minerul Aninoasa, Minerul Vulcan, Minerul Paroșeni, Minerul Certej, Minerul Ghelar, Minerul Teliuc, Minerul Petrila, Minerul Lonea, Metalul Hunedoara, Metalul Călan, Aurul Brad sau Constructorul Hunedoara. Numele lor aminteau de minele de cărbune din Valea Jiului, de minele de fier și metale prețioase din Munții Poiana Ruscă și Apuseni și de uzinele metalurgice ale orașelor.

Până în anii ’80, în județul Hunedoara au fost construite 18 stadioane de fotbal, 28 de săli de gimnastică în școli, 24 de săli de pregătire pentru sport, o sală de competiții — Constructorul Hunedoara —, o sală polivalentă și o sală de gimnastică în Deva, un bazin acoperit de înot în Hunedoara, 20 de popicării și peste 100 de terenuri de handbal, baschet și tenis.

Stadionul Corvinul. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
După 1990, investițiile în infrastructura necesară dezvoltării sportivilor s-au redus drastic în județ, cele mai multe dintre stadioanele cu mii de locuri din orașele Hunedoarei au rămas pustii și degradate, iar numeroase secții sportive au fost desființate.

Una dintre puținele soluții găsite de autoritățile din județul Hunedoara, pentru ca echipa Corvinul să poată activa în prima ligă în județ, a fost finanțarea de către Consiliul Județean a unei investiții de șase milioane de lei în modernizarea stadionului Jiul Petroșani.

Stadionul care i-a primit pe Hrușciov și Lucescu, la final de drum. Ultimul fluier înainte de marea demolare

Proiectul, aflat în faza de licitație publică, vizează realizarea unei instalații de nocturnă și a unui sistem de degivrare și irigare a terenului de fotbal, însă lucrările ar putea începe în această toamnă, într-o perioadă în care deja vor avea loc primele meciuri din Superliga. Primăria Petroșani, care administrează stadionul Jiul, va asigura, la rândul ei, amenajările necesare spațiilor din arena construită în anii ’80.

Cel mai probabil, Corvinul Hunedoara va juca primele meciuri din noul sezon pe stadioane din alte județe, în Gorj sau Sibiu.

Corvinul Hunedoara, prima echipă antrenată de Mircea Lucescu

Corvinul Hunedoara, club înființat în 1921 și care a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri, a fost una dintre echipele populare din România în anii ’80, perioadă în care a fost condusă de Mircea Lucescu și de Ion V. „Jackie” Ionescu.

Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu, pe banca echipei Corvinul Hunedoara. Foto Aurel Herlea
În 1979, Lucescu a revenit la conducerea Corvinului, ca antrenor și jucător, rămânând aici, cu familia, până în 1982, când a fost numit antrenor al naționalei de fotbal a României.

„Mi-aduc aminte cu cât entuziasm am venit eu la Hunedoara. Puteam să merg oriunde în altă parte, în aceleaşi condiţii. Dar am preferat Hunedoara. Ştiam că aici este un climat specific muncii. Visam ca experienţa şi entuziasmul meu, ca şi dorinţa mea de afirmare sportivă, să ajute şi să determine schimbarea unei optici greşite în ceea ce priveşte sportul. Lipsiţi de o activitate culturală pronunţată şi tradiţională, mă gândeam că oamenii se vor apropia de fotbal şi, prin el, de sport, cu un entuziasm deosebit, că vom reuşi împreună – echipă şi spectatori – să creăm un nucleu sportiv dincolo de jocurile săptămânale”, scria acesta în 1980.

În anii '80, orașul de la poalele Castelului Corvinilor era un centru siderurgic important, cu peste 80.000 de locuitori, iar meciurile de fotbal de pe stadionul Corvinul aduceau în tribune peste 15.000 de oameni.

Corvinul s-a stins odată cu combinatul

Declinul sportului hunedorean a început în anii ’90, odată cu cel al industriei locale și al economiei orașului Hunedoara. Corvinul Hunedoara a retrogradat în 1992 în Divizia B, după 12 ani petrecuți pe prima scenă a fotbalului românesc.

Febra stadioanelor noi cuprinde România. Investițiile care iau locul arenelor construite în comunism

A continuat să activeze în liga a doua până la mijlocul anilor 2000. Între timp, combinatul siderurgic din Hunedoara, principalul angajator din municipiu în acea perioadă, cu aproape 20.000 de salariați în anii ’90, a trecut printr-un proces drastic de disponibilizări și restructurări ale secțiilor sale, considerate atunci neviabile.

Declinul industriei a afectat și clubul de fotbal, susținut de combinat și de numeroșii salariați ai acestuia. Combinatul a fost privatizat în 2003, când pachetul majoritar al Siderurgica Hunedoara a fost cumpărat de grupul LNM Holdings, devenit ulterior parte a ArcelorMittal.

În aceeași perioadă, Corvinul aștepta un ajutor financiar salvator, de 900.000 de dolari, provenit din transferul fostului portar Bogdan Lobonț la Ajax Amsterdam, însă clubul s-a afundat în probleme financiare tot mai mari. Acestea au dus, în 2004, la retrogradarea echipei direct în Divizia C, măsură luată de Federația Română de Fotbal din cauza unor datorii de 48.000 de euro ale clubului către câțiva jucători, la care se mai adăugau alte datorii, de circa 250.000 de euro, la bugetul de stat.

Un an mai târziu, pentru a nu plăti datoriile și pentru a evita problemele legislative, administrația locală din Hunedoara, alături de un afacerist local, Florin Uscatu, a decis înființarea unei echipe noi, cu numele Corvinul 2005. În următorii ani, aceasta avea să treacă prin alte redenumiri, fără a atinge performanțe sportive. Vechea echipă își încetase între timp activitatea.

Revenirea spectaculoasă din ultimii ani

În 2021, municipalitatea a reușit să achiziționeze brandul Corvinul Hunedoara de la un om de afaceri, cu ajutorul donațiilor obținute de la foștii fotbaliști ai Corvinului și de la susținătorii echipei. Astfel, Corvinul Hunedoara a putut participa din nou în competiții sub numele care a consacrat-o. În 2023, Corvinul Hunedoara a ajuns din nou în Liga a doua de fotbal, după 15 ani.

În sezonul 2023-2024, Corvinul Hunedoara a activat în Liga a doua și s-a clasat la finalul campionatului pe locul al doilea, dar fără a avea drept de promovare în prima ligă de fotbal. Tot atunci, Corvinul a câștigat finala Cupei României și a revenit, după 42 de ani, în competițiile europene.

Promovarea din 2026 a venit la 34 de ani de la ultimele meciuri jucate în prima ligă.

