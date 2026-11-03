Real Madrid, pe lista neagră. Chinezii nu mai transmit la TV meciurile echipei lui Mbappe

Chinezii nu mai difuzează meciurile formației din capitala Spaniei deranjați că Mbappe a insinuat că Mao că ar fi fost un dictator. Un scandal identic s-a produs în 2019, când meciurile din NBA n-au mai fost difuzate în țara asiatică.

Mbappe și Real Madrid au transmis scuze, însă chinezii n-au fost mulțumiți Foto: EPAImages

Scandalul provocat de o declarație a internaționalului francez e departe de a fi încheiat. În China n-a fost difuzat niciun meci din a 11-a etapă din La Liga pe canalele sportive ale grupului de stat CCTV. Totuși, mai multe partide, printre care și cea jucată de Barcelona, sâmbătă seara, au fost disponibile pe aplicaţia Migu, un serviciu de streaming din țara asiatică.

Conflictul s-a iscat după ce Kylian Mbappe (27 de ani), întrebat în timpul unui interviu despre „meme”-ul său preferat de pe internet, a răspuns că cel mai amuzant este acela în care faţa sa apare suprapusă peste cea a unui „dictator chinez”. Francezul nu l-a menţionat explicit pe Mao Zedong, însă imaginea acestuia a apărut proeminent în clipul video care a apărut pe reţelele de socializare. Această emisiune, intitulată de „The Bridge”, a fost difuzată în urmă cu șase luni, însă acest scurt fragment a reapărut abia recent. La aceasta a participat și Aurélien Tchouaméni, colegul lui Mbappé atât la naționala Franței, cât și la Real Madrid. În episodul respectiv, difuzat pe YouTube, au mai apărut Achraf Hakimi și comediantul Malik Bentalha. Secvența a trecut neobservată în primăvară, însă a circulat pe rețelele de socializare din China în noaptea de dinaintea ceremoniei decernării Balonului de Aur și a devenit ulterior virală. Dongqiudi, una dintre principalele platforme de știri despre fotbal din China, a considerat că afirmația lui Mbappé a fost „nepotrivită” și „jignitoare la adresa Chinei”.

În țara din Orientul Îndepărtat, abordarea subiectului Mao este tabu, în 2018 fiind adoptată și o lege care incriminează defăimarea „eroilor și martirilor”. Prin urmare, clipul cu Mbappe a stârnit un val puternic de indignare în țara asiatică. Și cum utilizatorii de internet au amenințat că vor boicota mărcile asociate cu Mbappé, acestea au reacționat imediat. Au fost reziliate acordurile comerciale ale fotbalistului cu companiile chineze Dongpeng, Mengniu şi Milkground. Și aceasta pentru că în China, atât întreprinderile private, cât și cele publice sunt obligate să urmeze linia politică impusă de guvernul comunist.

Firmele chineze au anulat contractele publicitare cu Mbappe Foto: EPAImages

Nu numai Mbappe este legat de firme chineze prin contracte de sponsorizare, ci și Real Madrid. Gruparea din capitala Spaniei are parteneriate cu trei mărci din această țară: Linglong Tire, un lider global în industria anvelopelor, Roborock, lider mondial în domeniul aspiratoarelor robotizate, și Hisense, al doilea cel mai mare producător și vânzător de televizoare din lume. Pe de altă parte, potrivit cotidianului „Le Monde”, clubul spaniol are aproape 100 de milioane de fani în China, aceasta fiind cea mai mare piață externă a sa. În trecut, clubul a derulat inițiative adaptate acestei piețe, precum crearea unor colecții speciale pentru Anul Nou.

Pe de altă parte, oficialitățile de la Beijing au anunțat că meciurile de fotbal din liga spaniolă nu vor mai fi transmise în China. În aceeaşi zi, preşedintele La Liga, Javier Tebas, a trimis o scrisoare către CMG condamnând comportamentul fotbalistului, numindu-l „inacceptabil” şi cerându-şi scuze pentru ofensa cauzată.

De asemenea, clubul Real Madrid a transmis un comunicat în care „cere scuze poporului chinez” în urma polemicii declanşate de declaraţiile lui Kylian Mbappe. „Clubul nostru poartă un profund respect Chinei, istoriei, culturii și cetățenilor săi, precum și milioanelor de fani chinezi care nutresc afecțiune și admirație față de Real Madrid. Clubul se alătură scuzelor publice formulate de Kylian Mbappé, prin care jucătorul și-a exprimat regretul pentru comentariile sale și și-a reafirmat respectul față de poporul chinez. Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valori precum respectul, conviețuirea și înțelegerea interculturală și își exprimă dorința de a continua consolidarea legăturilor de prietenie și afecțiune care o unesc cu China și cu cetățenii săi”, a precizat Real Madrid în comunicatul său.

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Imaginea lui Mbappe în China a avut de suferit Foto: EPAImages

Oficialitățile de la Beijing n-au fost mulțumite de poziţia atribuită clubului Real Madrid de către mass-media spaniolă, argumentând că vorbele lui Kylian Mbappe „transcend libertatea de exprimare".

Șeful La Liga va merge în China

Prezent la forumul „World in Progress”, Javier Tebas, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania, s-a referit și la problema iscată după declarația internaționalului francez: „Cele două meciuri care erau difuzate anterior pe posturi de televiziune cu acces gratuit nu mai sunt transmise în China”. Oficialul a confirmat că pe canalele cu plată, meciurile din La Liga sunt în continuare difuzate, excepție făcând cele în care evoluează Real Madrid. După ce a spus că nu știe când se va încheia acest conflict, Tebas a spus că menținerea acestui embargo ar putea cauza o pierdere de 10 milioane de euro din drepturile de televizare. „Este o problemă pentru sponsorii noștri”. El a mai menționat că boicotul s-ar putea extinde și asupra altor evenimente sportive. Săptâmâna aceasta, de pildă, în programul partidelor din Liga Campionilor la fotbal care sunt transmise în țara asiatică nu apare și aceea dintre AEK Atena și Real Madrid. Șeful La Liga a spus că este pregătit să meargă în China pentru a soluționa situația și a precizat că se află în contact permanent cu Beijingul.

NBA a cunoscut o criză identică

Cazul „Mbappe - China” nu este unic în istoria modernă a sportului internațional. În 4 octombrie 2019, Campionatul Profesionist de Baschet din America de Nord (NBA) s-a confruntat cu o situație similară. Potrivit cotidianului „LEquipe”, un scurt mesaj postat pe Twitter de Daryl Morey, directorul general al echipei Houston Rockets, a declanșat un conflict cu Beijing-ul. „Luptați pentru libertate! Fiți alături de Hong Kong”, a scris acesta. Oficialul își exprima astfel susținerea pentru protestatarii pro-democrație din acest teritoriu chinez semi-autonom, care se aflau, la acea vreme, în plină confruntare cu forțele de ordine locale.

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Situația a escaladat rapid. China și NBA aveau legături puternice, stabilite în special în anii '80. Atunci s-a obținut difuzarea meciurilor de baschet pe CCTV, rețeaua de televiziune de stat a Chinei. Morey a șters postarea de pe Twitter, însă n-a fost suficient. Acesta a fost dezaprobat de proprietarul francizei din Houston, Tilman Fertitta, care a declarat că Morey „nu vorbește în numele echipei Rockets”. Daryl Morey a revenit cu un alt mesaj: „Nu am intenționat ca postarea mea să jignească fanii echipei Rockets sau prietenii mei din China. Am exprimat doar o opinie, bazată pe o anumită interpretare a unei chestiuni complexe. De la acea postare, am avut numeroase ocazii să ascult și să iau în considerare și alte perspective”.

Guvernul de la Beijing nu a fost satisfăcut. Asociația Chineză de Baschet, condusă de Yao Ming, a anunțat imediat că „își suspendă schimburile și cooperarea (cu echipa Rockets)”, în timp ce Geng Shuang, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a subliniat că este „de neconceput să existe schimburi și cooperare cu poporul chinez fără a cunoaște sau a înțelege opinia publică din China”. Tricourile și articolele promoționale ale echipei din Houston au fost retrase de la vânzare pe teritoriul țării asiatice. Pe de altă parte, comisarul NBA Adam Silver a fost și mai categoric: „Nu ne cerem scuze pentru faptul că Daryl își exercită libertatea de exprimare”.

CCTV a anunțat că nu va mai transmite cele două meciuri demonstrative ale echipei împotriva celor de la Brooklyn Nets. De asemenea, mai multe companii chineze au rupt legăturile, temporar sau definitiv, cu NBA. Printre acestea s-a numărat și gigantul internetului Tencent, care a refuzat categoric să mai difuzeze meciurile echipei Rockets. NBA a suferit pierderi financiare, acestea fiind estimate la 400 de milioane de dolari. Cinci ani mai târziu, în octombrie 2025, Brooklyn Nets și Phoenix Suns s-au întâlnit într-un meci din presezon, la Macao. Și abia atunci criza a luat sfârșit.