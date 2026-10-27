Gluma care i-a adus lui Mbappe pierderi uriașe în China: mai multe companii au rupt contractele de colaborare cu starul francez

Mai multe companii chineze ar fi decis să întrerupă parteneriatele cu Kylian Mbappe, după ce fotbalistul francez a făcut o glumă despre o imagine asociată cu fostul lider al Chinei, Mao Zedong.

Mbappe, în mijlocul unei controverse în China Foto: X @KMbappe

Episodul a provocat numeroase reacții negative pe rețelele sociale, unde imaginile din emisiune au fost distribuite pe scară largă.

Momentul a avut loc în cadrul emisiunii franceze The Bridge, în care atacantul lui Real Madrid a vorbit despre un meme pe care îl consideră amuzant. În timpul discuției, pe ecran a apărut o imagine cu chipul său suprapus peste o fotografie asemănătoare cu cea a lui Mao Zedong conform BBC. Mbappe nu l-a identificat direct pe fostul lider chinez, însă asocierea a stârnit controverse în mediul online din China. Videoclipul original nu mai este disponibil pe canalul de YouTube al emisiunii, însă capturi din acel moment au continuat să circule pe platformele chineze.

„Îl folosesc cu prietenii mei tot timpul!”, admis amuzat atacantul lui Real Madrid, în clipuri neverificate expuse în mediul online.

Ministerul de Externe al Chinei a reacționat în urma imaginilor apărute pe internet

Foto: X

„Am luat la cunoștință rapoartele relevante. Cuvintele și faptele care rănesc sentimentele poporului chinez vor fi întâmpinate, în mod firesc, cu opoziția tuturor sectoarelor societății chineze!”, a declarat ministrul chinez de Externe, Lin Jian.

Până în prezent, nici Kylian Mbappe, nici reprezentanții emisiunii The Bridge nu au oferit un punct de vedere cu privire la controversa apărută.

Între timp, momentul a generat numeroase critici pe rețelele sociale din China. Unii utilizatori l-au acuzat pe atacant că beneficiază de popularitatea și oportunitățile comerciale oferite de piața chineză, fără să țină cont de sensibilitățile publicului local. Deși companiile care au renunțat la colaborările cu fotbalistul nu au explicat în detaliu motivele deciziilor, acestea au făcut referire la ofensarea sentimentelor publicului chinez, potrivit sursei citate.