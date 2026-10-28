Meciurile din La Liga nu vor mai fi televizate în China, deși Real Madrid a prezentat scuze publice după gluma lui Mbappé

Scandalul provocat de o declarație a lui Mbapppe e departe de a fi încheiat. Radioteleviziunea de stat din China a confirmat că a suspendat transmiterea meciurilor din Liga Spaniolă de Fotbal (La Liga). Oficialitățile de la Beijing n-au fost mulțumite de poziţia atribuită clubului Real Madrid de către mass-media spaniolă, argumentând că vorbele lui Kylian Mbappe „transcend libertatea de exprimare".

Câteva vorbe l-au făcut pe Mbappe să piardă contracte de publicitate cu firme din China Foto: EPAImages

Un purtător de cuvânt al Centrului pentru Sport şi Tineret al China Media Group (CMG) a precizat într-un comunicat că nu este nu este satisfacută de explicația formației din capitala Spaniei conform căreia Mbappe „nu a intenţionat niciodată să jignească" şi că are dreptul să îşi exprime opiniile personale.

Instituţiile media ale gigantului asiatic, precum Guancha şi portaluri sportive precum Dongqiudi şi Hupu, au reiterat o informaţie difuzată de portalul spaniol OK Diario, care se referea la „lipsa intenţiei de a jigni" din partea atacantului francez, citând surse din club şi interpretând cuvintele fotbalistului ca fiind „o exprimare personală", asigurând că relaţiile sale cu sponsorii chinezi rămân neafectate.

În comunicat s-a precizat: „Am luat act de declaraţia publică a clubului Real Madrid. Ieri şi astăzi, preşedintele La Liga şi alte părţi implicate au trimis mai multe scrisori către CMG pentru a-şi exprima public scuzele. (...) Considerăm că declaraţiile nepotrivite ale lui Mbappe au cauzat deja prejudicii poporului chinez, au depăşit limita a ceea ce este acceptabil şi depăşesc sfera libertăţii de exprimare".

Postul de stat chinez, care a confirmat marţi că a suspendat transmisiunile La Liga, meciurile în care este implicat Mbappe şi reclamele sale începând din 26 octombrie, a reiterat că până când clubul nu va emite scuze satisfăcătoare, „nu există nimic de discutat”.

Comunicatul emis miercuri precizează că remarcile atacantului francez „au depăşit graniţe fundamentale" şi susţine că Real Madrid, în calitate de club de care aparţine jucătorul, nu poate ignora ceea ce s-a întâmplat. „Orice cuvinte sau acţiuni care jignesc sentimentele poporului chinez se vor confrunta inevitabil cu respingerea colectivă din partea tuturor sectoarelor societăţii chineze. Real Madrid ar fi înţelept să abandoneze orice iluzie contrară”.

Real Madrid și șeful La Liga au transmis scuze poporului chinez

Conflictul s-a iscat după ce Mbappe, întrebat în timpul unui interviu despre meme-ul său preferat de pe internet, a răspuns că cel în care i se pare cel mai amuzant este cel în care faţa sa apare suprapusă peste cea a unui „dictator chinez”, fără a-l menţiona explicit pe Mao Zedong, a cărui imagine apare proeminent în meme-ul care circulă pe reţelele de socializare. Aceste remarci au dus la rezilierea acordurilor comerciale ale jucătorului cu companiile chineze Dongpeng, Mengniu şi Milkground, marţi, precum şi la restricţii asupra conţinutului său pe platformele digitale din ţară.

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În aceeaşi zi, preşedintele La Liga, Javier Tebas, a trimis o scrisoare către CMG condamnând comportamentul fotbalistului, numindu-l „inacceptabil” şi cerându-şi scuze pentru ofensa cauzată.

Clubul Real Madrid a dat la rândul său publicităţii, miercuri, un comunicat în care „cere scuze poporului chinez" în urma polemicii declanşate de declaraţiile lui Kylian Mbappe. „Clubul nostru poartă un profund respect Chinei, istoriei, culturii și cetățenilor săi, precum și milioanelor de fani chinezi care nutresc afecțiune și admirație față de Real Madrid. Clubul se alătură scuzelor publice formulate de Kylian Mbappé, prin care jucătorul și-a exprimat regretul pentru comentariile sale și și-a reafirmat respectul față de poporul chinez. Real Madrid își reafirmă angajamentul față de valorile respectului, conviețuirii și înțelegerii interculturale și își exprimă dorința de a continua consolidarea legăturilor de prietenie și afecțiune care o unesc cu China și cu cetățenii săi”, a precizat Real Madrid în comunicatul său.