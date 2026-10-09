Jose Mourinho îl apără pe Kylian Mbappe: „Polemicile nu sunt exagerate, ci ridicole!”

Antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, Jose Mourinho a catalogat drept „ridicole" criticile care l-au vizat pe atacantul francez Kylian Mbappe. Mai mult decât atât, lusitanul a acuzat presa spunând că aceasta „face un caz din nimic".

Mourinho l-a apărat pe Mbappe și a acuzat presa că exagerează Foto: EPAImages

Aflat în vizorul jurnaliştilor spanioli, dar şi al suporterilor lui Real Madrid, căpitanul echipei de fotbal a Franţei a fost aspru criticat în timpul pauzei competiţionale internaţionale pentru că a efectuat o parte din recuperarea după o accidentare la genunchiul stâng la Paris şi în Elveţia, în loc să rămână în capitala Franței.

Această reacție a fost cauzată de faptul că Mbappe a fost văzut şi la intrarea într-un club de noapte din Paris şi a fost acuzat de unii fani că sfidează autoritatea antrenorului său. Jucătorul a postat pe reţelele sociale o fotografie în care mergea pe bicicletă, deşi Mourinho explicase, într-un interviu acordat cu zece zile înainte, că fotbaliştii profesionişti ar trebui să evite schiul sau ciclismul din cauza riscului de accidentare.

Întrebat despre controversa iscată în jurul lui Mbappé, care riscă să fie huiduit mâine, la meciul Realului din Madrid, Mourinho a spus: „Dacă se va întâmpla asta, va fi o victorie uriașă pentru voi. Ați avut subiectul uriaș legat de Manchester City, situația dificilă din țara mea cu Cristiano și antrenorul său... Atâtea lucruri care v-ar fi putut alimenta munca. Și, totuși, nu a fost suficient. Realul este Real și trebuie să existe mereu o poveste. Iar în acest punct ne aflăm acum”.

Potrivit lui Antoine Simonneau, trimisul cotidianului „LEquipe” la Madrid, Mourinho a catalogat polemicile iscate în jurul lui Mbappe ca fiind ridicole. Întrebat ce înțelege prin „ridicole”, portughezul a continuat: „Pentru mine, un jucător rămâne jucător 24 de ore din 24. Orice acțiune semnificativă sau negativă din viața sa privată are, inevitabil, repercusiuni. Totuși, susțin mereu că un jucător este, înainte de toate, o ființă umană – cineva capabil să greșească, dar care posedă și simțul responsabilității. Mă cunoașteți; nu mint niciodată. În această perioadă, toți jucătorii au avut o conduită exemplară. Mbappé a venit aici și a primit un diagnostic. Apoi a solicitat o a doua opinie medicală, din cauza istoricului său medical la nivelul genunchiului – un aspect ce nu poate fi ignorat. Diagnosticele au coincis perfect. A urmat un proces de recuperare, ale cărui detalii nu e neapărat nevoie să le cunoașteți. Și totuși, lumea caută nod în papură. De parcă problemele reale cu care s-a confruntat fotbalul în ultimele săptămâni nu ar fi fost suficiente. Mai întâi, incidentul din clubul de noapte – care, de fapt, nu era un club de noapte, ci locația unui eveniment privat din cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Apoi, episodul cu bicicleta în Elveția. Era vorba despre un complex hotelier format din căsuțe, iar bicicletele erau folosite pur și simplu pentru deplasarea prin incinta liniștită, între zonele comune. Cu toate acestea, lumea se comportă de parcă ar fi participat la Turul Elveției”.

Chestionat în legătură cu o posibilă primire ostilă din partea publicului madrilen mâine, Mourinho i-a răspuns ziaristului care a pus întrebarea în conferința de presă: „Acesta este unul dintre obiectivele tale. Nu trebuie să fii Einstein ca să înțelegi asta. Sper ca publicul de pe Bernabéu să dea dovadă de corectitudine și inteligență – să știe să citească printre rânduri și să înțeleagă dinamica și obiectivele. Vă promit că, dacă un jucător de la Real nu se comportă așa cum trebuie – dacă își încalcă obligațiile și îndatoririle de jucător sau de cetățean – nu-l veți vedea pe teren. Nu-l veți putea huidui, pentru că va sta acasă. Nici măcar nu i-aș oferi șansa de a sta pe bancă. Mbappé va juca (mâine, împotriva lui Villarreal). Nu va sta pe bancă, deoarece nu și-a încălcat obligațiile de jucător al lui Real Madrid”.

Înfrântă în derby-ul cu Atletico Madrid, Real Madrid (locul 4 în La Liga,cu 15 puncte) nu-şi mai permite niciun pas greşit în campionat dacă speră s-o ajungă din urmă pe marea rivală FC Barcelona, care este lider, cu 21 de puncte.