Răzvan Marin, campion al Greciei cu AEK Atena. Titlul, adus de o victorie în prelungiri

Echipa de fotbal AEK Atena a marcat în minutul 90+3 al derby-ului cu Panathinaikos golul care a adus al 14-lea titlu din istoria clubului elen.

Cu două etape rămase de disputat, atenienii au acumulat 70 de puncte, cu opt mai mult decât urmăritoarele PAOK și Olympiacos, care au remizat, scor 1-1.

La gazde, Răzvan Marin a fost titular și a fost schimbat în minutul 86 cu portughezul Joao Mario, cel care a marcat golul victoriei în prelungiri.

PAOK este pe locul 2, cu 62 de puncte, la egalitate cu Oly. Poziția secundă trimite în preliminariile Ligii Campionilor.