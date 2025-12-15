AEK Atena sperie Craiova: grecii au câștigat la scor și vin cu moralul ridicat

AEK Atena a făcut spectacol în campionat și s-a impus categoric în deplasare, scor 5-0, pe terenul celor de la Panetolikos, ocupanta locului 9.

Cu Răzvan Marin titular, AEK a controlat autoritar partida și nu le-a lăsat nicio șansă gazdelor, confirmând forma excelentă pe care o traversează.

Grecii par să fi atins un nivel de joc impresionant chiar înaintea confruntării cu echipa lui Coelho, meci extrem de important pentru Universitatea Craiova în lupta pentru calificarea în „primăvara europeană”.

Scorul a fost deschis de Pineda, în minutul 26, iar Joao Mario a dublat avantajul opt minute mai târziu, stabilind rezultatul pauzei, 2-0. După reluare, AEK a continuat recitalul ofensiv. Ljubicic a reușit o „dublă” în minutele 62 și 66, iar Chrysopoulos a închis tabela la un categoric 5-0, în minutul 77.

AEK Atena, pe locul secund în clasamentul primei ligi din Grecia

Succesul zdrobitor din deplasare a urcat-o pe AEK pe locul secund în clasamentul primei ligi din Grecia, cu 34 de puncte, peste PAOK-ul lui Răzvan Lucescu și la doar un punct în spatele liderului Olympiakos.

Meciul AEK Atena – Universitatea Craiova, din etapa a 6-a a grupei unice de Conference League, se va disputa joi seară, 18 decembrie, de la ora 22:00.

Craiova, misiune infernală la Atena

Universitatea Craiova se pregătește pentru o deplasare de foc în Grecia, în etapa a 6-a a grupei unice de Conference League. AEK Atena, adversara oltenilor, ocupă locul 4 cu 10 puncte și are ca obiectiv clar să rămână în primele 8, pentru a se califica direct în optimi și a evita barajul din februarie.

Pentru Craiova, misiunea este una aproape imposibilă. Doar o victorie îi garantează calificarea directă în „primăvara europeană”. Un egal sau o înfrângere ar obliga echipa lui Coelho să stea la mâna celorlalte rezultate și să depindă de un scenariu favorabil în ultima etapă.

Conform simulărilor Football Meets Data, probabilitatea ca Universitatea Craiova să prindă TOP 24 și să joace play-off-ul pentru optimi este de 96%. În prezent, ”alb-albaștrii” ocupă locul 23, imediat deasupra lor aflându-se Lincoln, tot cu 7 puncte, dar cu golaveraj inferior.

Dintre echipele de sub locul 24, doar KuPS (6 puncte), Zrinjski (6) și Breidablik (5) mai pot spera matematic la calificare. În ultima rundă, KuPS va juca la Londra cu Crystal Palace, Zrinjski va primi vizita ultimei clasate Rapid Viena, iar Breidablik va înfrunta liderul Strasbourg.

Alături de Craiova, singura favorită certă să avanseze mai departe este Zrinjski, cu o probabilitate de 64%, cu condiția să obțină măcar un punct cu Rapid Viena și ca Lincoln să piardă la Legia Varșovia. Craiova trebuie depășită de două dintre echipele Lincoln, KuPS, Zrinjski sau Breidablik pentru a pierde TOP 24.